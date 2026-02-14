Yhdysvaltain ulkoministerin odotetulle puheelle osoitettiin suosiota turvallisuuskonferenssissa. Rubion mukaan Yhdysvallat ei ole varma Venäjän halusta päättää sota Ukrainassa.

Münchenin turvallisuuskonferenssi jatkui aamupäivällä viikonlopun odotetuimmalla puheella, kun ääneen pääsi Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio. Viime vuoden konferenssissa varapresidentti J. D. Vance järkytti eurooppalaisia kovasanaisella arvostelullaan.

Rubio oli puheessaan sovitteleva. Hän sanoi, että Yhdysvallat haluaa Euroopan olevan vahva ja selviytyvän. Rubion mukaan Yhdysvallat haluaa vahvoja liittolaisia, koska se tekee myös Yhdysvalloista vahvemman.

– Transatlanttisen liiton loppu ei ole tavoitteemme eikä toiveemme.



Rubion mukaan yhteisen historian ja kulttuurin jakavien Yhdysvaltain ja Euroopan kohtalot ovat kytkeytyneet toisiinsa.

Hän korosti puheessaan monin tavoin Yhdysvaltain eurooppalaisia juuria. Hänen mukaansa Yhdysvallat ja Eurooppa ovat osa samaa läntistä sivilisaatiota, jota yhdistää muun muassa kristinusko.

– Tulemme aina olemaan Euroopan lapsia, hän sanoi Yhdysvalloista,



Ulkoministerin odotettu puhe poikkesi huomattavasti varapresidentti J. D. Vancen hyökkäävästä esiintymisestä viime vuoden turvallisuuskonferenssissa. Rubio saikin puheensa päätteeksi turvallisuuskonferenssin yleisöltä pitkät suosionosoitukset.



Puheen jälkeen Rubiolta kysyttiin Yhdysvaltain näkemystä Ukrainan sodan päättämiseen.

Rubio totesi työn jatkuvan, mutta muistutti, että Yhdysvallat on samalla lisännyt pakotteitaan Venäjää vastaan ja myynyt Euroopan kautta Ukrainalle tärkeää aseistusta.



– Emme ole varmoja, ovatko venäläiset vakavissaan sodan lopettamisen suhteen. He sanovat olevansa, Rubio sanoi.