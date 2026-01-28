Presidentin kansliasta sanotaan Gazan rauhanneuvoston hallintomalliin liittyvän lukuisia kysymyksiä.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin perustaman Gazan rauhanneuvoston perustamisasiakirja allekirjoitettiin Maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosissa viime viikolla. Allekirjoittajina oli parikymmentä valtionpäämiestä.
Neuvostoon on kutsuttu liittymään lukuisia valtionpäämiehiä. Euroopan unionin jäsenmaista mukaan ovat tähän mennessä liittyneet Unkari ja Bulgaria.
MTV Uutiset kysyi presidentin kansliasta, onko Suomi liittymässä Trumpin rauhanneuvostoon.
– Suomi tukee pyrkimyksiä saada Gazassa aikaan kestävä rauhanomainen ratkaisu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2803 mukaisesti, kansliasta vastataan MTV Uutisille.
– Board of Peace on kansainvälinen järjestö, johon liittyminen edellyttäisi Suomessa hallituksen esitystä ja eduskunnan hyväksyntää. Sen hallintomalliin liittyy lukuisia kysymyksiä, joiden osalta Suomi yhdessä muiden eurooppalaisten maiden kanssa käy keskustelua Yhdysvaltain hallinnon suuntaan.