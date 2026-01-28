– Board of Peace on kansainvälinen järjestö, johon liittyminen edellyttäisi Suomessa hallituksen esitystä ja eduskunnan hyväksyntää. Sen hallintomalliin liittyy lukuisia kysymyksiä, joiden osalta Suomi yhdessä muiden eurooppalaisten maiden kanssa käy keskustelua Yhdysvaltain hallinnon suuntaan.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi viime viikolla Sveitsin Davosissa Suomen tarkastelevan kutsua yhdessä liittolaisten ja ystävien kanssa. Stubb on kuvaillut neuvostoon liittymisen näyttävän hyvin haastavalta sen tämänhetkisessä muodossa.