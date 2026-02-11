Israel käytti Gazan sodassa termobaarisia aseita, raportoi uutiskanava Al-Jazeera.
Al-Jazeeran mukaan sekä asiantuntijat että silminnäkijät uskovat Israelin käyttäneen Gazassa systemaattisesti termobaarisia aseita.
Näitä tuhovoimaisia aseita kutsutaan myös nimillä aerosolipommi ja tyhjiöpommi.
Gazan väestönsuojeluryhmien keräämien tietojen mukaan ainakin 2842 palestiinalaisen uskotaan ”höyrystyneen” lokakuussa 2023 alkaneen sodan alkamisen jälkeen.
Termillä tarkoitetaan, ettei uhreista ole jäänyt mitään jäännöksiä, tai vain veriroiskeita tai pieniä ihmislihan palasia.
Uutiskanavan mukaan Israel on saanut kyseisiä aseita Yhdysvalloilta.
Al-Jazeeran mukaan Gazassa tehdyissä tutkimuksissa olisi löydetty merkkejä ainakin kolmesta eri amerikkalaisvalmisteisesta termobaarisesta pommista.
Tästä on kyse
Termobaariset aseet tuottavat äärimmäisen kuuman lämpötilan. Ne levittävät vaikutusalueelleen "polttoainetta" sisältävän ”pilven” joka syttyy tämän jälkeen palamaan valtavana tulipallona.
Voimakas palo imee vaikutusalueeltaan ilman. Myös aseiden painevaikutus on tappava.
Aseiden vaikutusalueella lämpötila voi kohota jopa yli 3000 celsiusasteeseen.
Paloajan kasvattamiseksi aseisiin lisätään muun muassa alumiinia, magnesiumia ja titaania.
– Kehon nesteet kiehuvat välittömästi. Kudokset höyrystyvät ja muuttuvat tuhkaksi, Palestiinalaisten Gazan terveysministeriön johtaja tohtori Munir al-Bursh kertoo aseiden vaikutuksesta.
Ihmiskehosta yli puolet on vettä.
Myös Venäjä on käyttänyt termobaarisia aseita sodassaan Ukrainaa vastaan.