Gazan väestönsuojeluviranomaisten mukaan Israelin iskuissa on kuollut sunnuntaina ainakin kaksitoista ihmistä.
Gazalaisviranomaisten mukaan viisi ihmistä kuoli ja useita haavoittui, kun Israelin ilmaisku osui pakolaisten telttaan Jabaliassa Gazan pohjoisosassa. Myös Gazan eteläosaan Khan Yunisiin kohdistuneessa iskussa kuoli viisi ihmistä ja haavoittui useita.
Lisäksi yhden ihmisen kerrottiin kuolleen Gazan kaupungissa ja toisen Beit Lahiassa Gazan pohjoisosassa.
Väestönsuojeluvirasto on äärijärjestö Hamasin alaisuudessa toimiva pelastusviranomainen.
Israel: Vastaus aselevon rikkomiseen
Israelin asevoimien edustajan mukaan iskut tehtiin vastauksena aselevon rikkomiseen. Asevoimien mukaan se oli tunnistanut useita aseistettuja terroristeja niin sanotun keltaisen linjan itäpuolella lähellä Israelin joukkoja.
Israelin asevoimat on aiemmin yksipuolisesti julistanut keltaisen linjan olevan uusi rajalinja.
BBC raportoi tammikuussa satelliittikuvien perusteella Israelin siirtäneen useita keltaista linjaa merkitseviä harkkoja syvemmälle Gazaan. Lisäksi yli sata muuta rajamerkkiä on BBC:n mukaan sijoitettu huomattavasti kartalle merkittyä keltaista linjaa syvemmälle Gazaan.
Israelin ja Hamasin välinen aselepo eteni tammikuussa toiseen vaiheeseen, jonka on tarkoitus sisältää muun muassa Hamasin riisumisen aseista sekä Israelin sotilaallisen vetäytymisen Gazasta.
Osapuolet ovat toistuvasti syyttäneet toisiaan aselevon rikkomisesta.
Gazan terveysministeriön mukaan ainakin 600 ihmistä on kuollut aselevon alettua lokakuussa. Israelin armeijan mukaan ainakin neljä israelilaissotilasta on kuollut samalla ajanjaksolla.
Median toimintarajoitusten vuoksi uutistoimisto AFP ei ole kyennyt riippumattomasti varmistamaan uhrilukuja.