Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii Iranissa vallan vaihtoa ja kehottaa iranilaisia ”ottamaan hallinnon haltuunsa”. Asiantuntijan mukaan maassa ei kuitenkaan ole selvää tahoa, jolle valta voitaisiin siirtää.

Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusolan mukaan Iranin hallinnon kaataminen on vaikeaa.

– Kovin todennäköistä se ei ole, koska hyökkäyksessä käytetään vain ilma-aseita. Suuren maan suuren johdon kaataminen ilman, että maassa on miehitysjoukkoja, on hyvin epätodennäköistä, sanoo Juusola MTV Livessä.

Selvää vaihtoehtoa nykyhallinnolle ei myöskään ole.

– Iranissa ei ole sen tyylistä oppositiota, joka olisi luontevaa siirtää valta. Siinä olisi suuri vaara, että seurauksena olisi kaaos. Välien selvittely eri tahojen kesken ja jopa sisällissota.

Juusolan mukaan hallinnon kaatamisen kannalta hyökkäys onkin ”riskibisnestä”.

Shaahin poika tarjolla

Shaahin poika Reza Pahlavi on kehottanut pitkään Yhdysvaltoja puuttumaan Israelin tilanteeseen. Pahlavilla on voimakas Israelin tuki.

– Yhdysvallat ei ole ottanut häntä omaksi miehekseen. He tietävät sen vaaran, mikä liittyy siihen, kun ulkopuolelta pyritään antamaan valtiolle uusi johto, sanoo Juusola.

Reza Pahlavi on elänyt 47 vuotta Iranin ulkopuolella.

– Hänellä on ainakin jonkin verran kannatusta Iranin sisällä, mutta toisaalta hän ollut käytännössä koko elämänsä poissa Iranista. Se ei ole kirkossa kuulutettu, että hänellä olisi tällaista roolia – edes parhaassa mahdollisessa tapauksessa, arvioi Juusola.

Iskut jatkuvat

Tällä hetkellä suurin kysymysmerkki on, minkä verran kapasiteettia Iranilla on jäljellä viime kesän 12 päivän sodan jälkeen.

– Pidän hyvin todennäköisenä, että Iran pyrkii mahdollisimman voimakkaasti iskemään ja luomaan kaaosta, mikä tekee Yhdysvaltojen ja Israelin tavoitteiden toteutumisen vaikeammaksi. Voittaa se ei voi, kommentoi Hannu Juusola MTV Livessä.

