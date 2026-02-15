Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaatii äärijärjestö Hamasia riisumaan aseensa täydellisesti ja välittömästi. Trump kirjoitti asiasta tänään Truth Social -viestipalvelussaan.
Trumpin johtaman Gazan rauhanneuvoston on määrä kokoontua torstaina Washingtonissa.
Tuolloin olisi Trumpin mukaan tarkoitus ilmoittaa, että jäsenvaltiot olisivat keränneet yli viisi miljardia dollaria Gazan jälleenrakentamiseen ja humanitaariseen apuun.
Hän väitti neuvoston jäsenmaiden myös sitoutuneen lähettämään tuhansia ihmisiä kansainvälisiin turvallisuusjoukkoihin sekä poliisivoimiin Gazan kaistalle.