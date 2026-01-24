Trump on pyrkinyt haalimaan maailman päättäjiä rauhanneuvostoonsa.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti torstaina perustamansa rauhanneuvoston perussopimuksen Maailman talousfoorumissa Davosissa, Sveitsissä.
Arvostetun Chatham House -ajatushautomon tutkijan Yossi Mekelbergin mukaan neuvostolla ei ole oikeudellista asemaa.
– Se ei perustu kansainväliseen oikeuteen. Ilman neuvotteluja kyseessä on keksitty elin, koska Yhdysvallat päätti haluavansa sellaisen, Mekelberg sanoo uutistoimisto Reutersin haastattelussa.
Trump on pyrkinyt haalimaan maailman päättäjiä rauhanneuvostoonsa. Neuvostoon on kutsuttu 50 maata, ja noin 35:n on kerrottu hyväksyneen kutsun.
Kutsun ovat hyväksyneet ainakin Israel, Saudi-Arabia, Arabiemiirikunnat, Bahrain, Jordania, Qatar, Marokko, Pakistan, Indonesia, Kosovo, Uzbekistan, Kazakstan, Paraguay, Vietnam ja Egypti sekä Naton jäsenmaista Turkki ja Unkari.
Euroopassa rauhaneuvostoon on suhtauduttu pääasiassa nuivasti. Eurooppalaisista maista ainakin Ruotsi ja Norja ovat ilmoittaneet kieltäytyvänsä kutsusta. Myös Suomen presidentti Alexander Stubb on saanut kutsun neuvostoon. Suomi ei ole vielä antanut vastaustaan.