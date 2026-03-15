Marita El Idrysy kilpailee The Summit Suomi -ohjelman uudella kaudella.

The Summit Suomi -ohjelman toisella kaudella joukko suomalaisia lähtee jälleen hurjalle matkalle Norjan vuoristoon tavoitteenaan saavuttaa Kolåstinden-vuoren huippu 15 päivässä.

Yksi uuden kauden kilpailijoista on Rovaniemellä asustava kahvilamyyjä Marita El Idrysy, 57.

El Idrysyltä löytyy urheilutaustaa karatesta ja potkunyrkkeilystä. Nyt nämä harrastukset ovat kuitenkin jääneet, ja nykyään hän viettää vapaa-aikaansa muun muassa lenkkeillen.

El Idrysy päätti aikoinaan jo ensimmäistä The Summit Suomi -jaksoa katsellessaan, että hänen on päästävä mukaan ohjelmaan. Kilpailuhenkisenä ja helposti innostuvana ihmisenä hän tajusi heti, että tämä on hänen juttunsa.

– Se vain kolahti. Kun ensimmäinen jakso tuli, niin minulle tuli intuitio, että hitsi minä haluan tuonne, hän kertoo MTV Uutisille.