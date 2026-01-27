Presidentin kanslian mukaan Suomen päätös Trumpin rauhanneuvostosta on sama kuin Ruotsin ja Norjan.

Tasavallan presidentin kanslia viesti Ylelle tiistaina, ettei Suomen ratkaisu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhanneuvostoon osallistumisesta eroa Ruotsin ja Norjan ratkaisuista.

Norja ja Ruotsi ovat aiemmin sanoneet, etteivät ne osallistu Trumpin johtamaan niin kutsuttuun Gazan rauhanneuvostoon. Myös useat muut Euroopan maat ovat kieltäytyneet Trumpin kutsusta.

Edellisenä päivänä tasavallan presidentin kanslia oli viestinyt Ylelle vain, että Suomi on saanut kutsun rauhanneuvostoon ja että kutsuun tutustutaan. Yle oli kysynyt kansliasta, miten Suomi on vastannut Trumpin pyyntöön osallistua rauhanneuvostoon.

Tämän jälkeen Yle oli kysynyt kansliasta, onko Suomi viestinyt Yhdysvalloille, ettei toistaiseksi osallistu rauhanneuvostoon, ja miten Suomen ratkaisu eroaa Norjan ja Ruotsin ratkaisusta. Tähän kanslia vastasi, ettei Suomen ratkaisu eroa Norjan ja Ruotsin ratkaisusta.

Oppositio vastustanut

Presidentti Alexander Stubb sanoi aiemmin viime viikolla, että Trumpin kutsua tarkastellaan, mutta Suomi ei tee tässä vaiheessa asiasta nopeita päätöksiä. Suomessa oppositiopuolueiden puheenjohtajat ovat vaatineet, ettei Suomi osallistuisi rauhanneuvostoon.

STT kysyi tasavallan presidentin kansliasta tiistaina vahvistusta siihen, aikooko Suomi osallistua rauhanneuvostoon vai ei. Kansliasta ei annettu vahvistusta asiaan puhelimitse, vaan STT:tä pyydettiin lähettämään kysymykset kirjallisina.

STT ei saanut vastauksia kysymyksiinsä puoli yhdeksään mennessä illalla.

Presidentin kansliasta ei vastattu illalla myöskään MTV Uutisten kysymykseen asiasta.

