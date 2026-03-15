Israelin joukot ovat surmanneet sunnuntaina neljä ihmistä miehitetyllä Länsirannalla, kertoo Palestiinan terveysministeriö. Kuolleista kaksi on lapsia.
Palestiinan Punainen Puolikuu kertoo noutaneensa perheen ruumiit ajoneuvosta, jota Israelin joukot olivat tulittaneet Tammunin kylässä Länsirannan pohjoisosassa.
Palestiinalaisen uutistoimisto Wafan mukaan lisäksi kaksi perheen lasta haavoittui sirpaleista sen jälkeen, kun Israelin joukot olivat tulittaneet ajoneuvoa.
Israelin asevoimat on kertonut uutistoimisto AFP:lle tutkivansa tapahtumia.
YK:n ja palestiinalaisviranomaisten mukaan kuolemaan johtaneet hyökkäykset ovat lisääntyneet Länsirannalla viime aikoina ja hyökkäysten tekijöinä ovat olleet pääasiassa israelilaiset siirtokunnan asukkaat.
Israelin asevoimat aloitti marraskuussa Länsirannan pohjoisosassa taistelutoimet aseistettuja palestiinalaisryhmittymiä vastaan. Israel on miehittänyt Länsirantaa vuodesta 1967.
Kesällä 2024 Kansainvälinen tuomioistuin linjasi, että Israelin miehitys on laiton.