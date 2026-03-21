Opettajat möläyttivät sen, mistä ei pitänyt hiiskua: Emmiä, 17, on kiusattu vuosia – "Puhuttelu kesti 30 sekuntia"
Yöllinen viestitulva herätti Emmin. Puhelimessa kiusaajat kehottivat häntä tappamaan itsensä. Kuvituskuva.Shutterstock
Julkaistu 39 minuuttia sitten
JENNA MENDEZ
Ahdistus, hätä, pelko. Kaikki tunteita, jotka välittyvät kiusaamisväkivaltaa sekä koulussa että somessa kokeneiden nuorten kertomuksista. Kaksi kiusattua kertoo, millaista on, kun koko peruskoulu kuluu kiusaamisen vastaiseen taisteluun.
Senkin yön Emmi, 17, muistaa hyvin. Hän oli mökillä perheensä kanssa ja havahtui yöllä hereille. Puhelimeen alkoi tulla viestejä jatkuvalla syötöllä.
Kello oli melkein kaksi perjantain ja lauantain välisenä yönä. Viesteissä tuttu kiusaajaporukka kehotti Emmiä tappamaan itsensä.
– Heillä ei ollut porukalla parempaa tekemistä viikonloppuna kuin miettiä minua spämmiviestein, Emmi sanoo.
Vuosia jatkuneen kiusaamisväkivallan vuoksi Emmi kärsii pahasta sosiaalisesta ahdistuneisuudesta yhä, eikä pysty käymään lukiota muiden ikäistensä tavoin.
Riikka Kyllösen kiusaaminen vei 14-vuotiaana pakkohoitoon nuorisopsykiatrian osastolle, koska aikuiset hänen ympärillään pelkäsivät, että hän tappaa itsensä masennuksen vuoksi.
Niskaan tuikattiin palava paperinpala
Riikka oli iloinen ja liikkuvainen lapsi ja harrasti jalkapalloa. Hän kuvailee lapsuuttaan normaaliksi.
Ensimmäisellä luokalla kiusaaminen lähti viattomasti liikkeelle omenoiden syömisestä koulussa.
Koulukaveri sanoi ääneen muiden kuullen: "Riikka, sun on kiva syödä noita omenoita, kun sulla on tuollaiset hampaat."
Sen jälkeen myös muut lapset alkoivat kiinnittää huomiota Riikan hampaisiin. Vähitellen kiusaaminen lisääntyi, kun koulussa muodostui porukka, joka toistuvasti naureskeli Riikalle.
Ala-asteen alussa Riikka kuuli olevansa muun muassa tyhmä ja ällöttävä. Myöhemmin haukkumasanoihin tulivat mukaan "huora" ja "lesbo".
Riikka Kyllönen kertoo vuosia kestäneestä rajusta kiusaamisesta.
Ala-asteen loppupuolella lapsien sanavarasto oli saanut uusia vivahteita.
– He huutelivat, että "jos oisin sä, tappaisin itteni!" tai "hyi vittu, tapa ittes!", nyt 27-vuotias Riikka muistelee.
Koulussa Riikka jätettiin ulkopuolelle muiden leikeistä. Käytävillä häntä kampitettiin.
Eräänä päivänä Riikan kimppuun käytiin kotimatkalla alikulkusillan alla. Häneltä revittiin reppu selästä ja kirjat kaadettiin kuralätäkköön. Niskaan tuikattiin palava paperinpala.
Isommat lapset retuuttivat Riikkaa ja kävivät häneen fyysisesti käsiksi.
Lasten ja nuorten välinen kiusaamisväkivalta saa netissä entistä raaempia muotoja. Juttu jatkuu videon alla.
23:51Haastattelussa Goodwin Society ry:n toiminnanjohtaja Riina Law, Pelastakaa lapset -järjestön asiantuntija Mikko Ahtila ja rajua kiusaamista kokenut Riikka Kyllönen.
"Mukana olisi pitänyt olla järeämpiä keinoja"
Riikan koulussa opettajat tiesivät, mitä tapahtui, mutta kiusaamista ei saatu kitkettyä pois.
Riikka viestitteli opettajille vanhempiensa kanssa Wilmassa, ja sen myötä kiusaamiseen saattoi tulla tauko, mutta silti se aina jatkui.
Kiva koulu -toimenpiteet eivät auttaneet.
– Minua turhautti tosi paljon, ettei mikään muuttunut. Kiusaaminen ei lakannut. Olen siinä uskossa, että aikuiset yrittivät auttaa, mutta mukana olisi pitänyt olla järeämpiä keinoja, kuten lastensuojelua. Olisi pitänyt selvittää sitä, mistä kiusaajilla kumpuaa se tarve kiusata.
Riikka pyysi kiusaajia lopettamaan, mutta enimmäkseen hän oli vain hiljaa ja pyrki poistumaan tilanteista.
Riikan vanhemmat tekivät kaikkensa, jotta kiusaaminen loppuisi.
– Mutta hekin olivat aika kädettömiä siinä tilanteessa, koska kiusaaminen tapahtui koululla, ja he olivat töissä.
"Kiva koulu -konsepti oli ihan vitsi"
17-vuotiaan Emmin tarina on hyvin samankaltainen kuin Riikan. Hänen kiusaamisen juuret ovat esikoulussa asti. Kiusaaminen alkoi nimittelyllä, naureskelulla ja eristämällä hänet kaikista muista. Vähitellen mukaan tuli perättömien huhujen levittely.
Myös Emmin tapauksessa asiaan yritettiin puuttua kertomalla kiusaamisesta opettajille ja ottamalla kiusaajia puhutteluun, mutta mikään ei auttanut.
– Kiva koulu -konsepti oli ihan vitsi. Puhuttelu kesti 30 sekuntia, minkä jälkeen kiusaajat tulivat virnuillen ulos.
Pahinta Emmin mielestä oli, että opettajilla oli suosikkeja luokassa ja kiusaamista tapahtui myös opettajien taholta.
– Se oli ihan onnetonta, Laura, Emmin äiti, sanoo.
Kun Emmistä kuvattiin video, jolle kaikki nauroivat, opettaja sanoi, "ettei voida olettaa, että ne hänelle nauravat".
Alkoi ajojahti, jossa koko koulu tuntui olevan Emmiä vastaan.
Pahinta on, ettei se ole vieläkään päättynyt.
Emmin ja Lauran nimet on muutettu heidän yksityisyytensä suojelemiseksi, mutta heidän henkilöllisyytensä on toimittajan tiedossa.
"Se oli murtanut minut täysin"
Kun kiusaamista oli jatkunut tarpeeksi kauan, kaikki satuttavat sanat, joita Riikka oli kuunnellut vuosien ajan, olivat jääneet hänen päähänsä soimaan.
– Kun ihmiselle tarpeeksi toistetaan samoja asioita, niistä tulee totta. Yhdessä vaiheessa ajattelin, että ei minua kiusata, vaan tällainen minä vain olen. Se oli murtanut minut täysin. Se määritti koko identiteettini.
Ala-asteen loppuun mennessä kiusaaminen oli aiheuttanut Riikalle pahoja ahdistus- ja masennusoireita.
– Silloin minulla on ollut ensimmäistä kertaa itsetuhoisia ajatuksia. Mietin, että pitäisikö minun vain kuolla pois, kun on näin paha olla. En tiennyt, mitä pitäisi tehdä, kun mikään ei auttanut.
Riikka tunsi olonsa arvottomaksi ja toivottomaksi. Hänellä oli vaikeuksia jaksaa käydä harrastuksissa, ja sänky alkoi vetää puoleensa.
Kiusaaminen voi murtaa koko identiteetin. Kuvituskuva.Shutterstock
Myös Riikan koulunkäynti kärsi kiusaamisesta.
– Kun kokee, ettei ole turvassa luokassa, miten minun aivojeni pitäisi pystyä oppimaan uusia asioita, jos ne ovat jossain taistele tai pakene -tilassa?
– Jos koko ajan pitää olla varuillaan siitä, mitä tapahtuu seuraavaksi, siinä on tosi vaikea oppia mitään.
Kun yläaste alkoi, pahimmat kiusaajat eivät enää tulleet samaan luokalle Riikan kanssa.