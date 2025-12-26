Vanhempien käytös sosiaalisessa mediassa voi pahimmillaan aiheuttaa lapsille vakaviakin ongelmia. Asiantuntijan mukaan seurauksista nähdään nyt ensimmäisiä aaltoja.

– Ootko nähnyt, mitä sun isä tekee tuolla netissä?

Joitain vuosia sitten Aino istuskeli pihalla ystävänsä kanssa, kun sai puhelinsoiton kaveriltaan.

Kaveri oli nähnyt sosiaalisessa mediassa, että Ainon isä oli alkanut kuvaamaan aikuisviihdettä, joka oli nyt kaikkien nähtävillä internetissä.

– Ensimmäinen reaktioni oli, että mitä v****a. Se oli todella iso shokki.

Aino oli tuolloin 16-vuotias, mutta nyt jo täysi-ikäinen. Hän ei esiinny jutussa omalla nimellään, ja hänen tarinastaan on muutettu yksityiskohtia, jotka voisivat paljastaa hänen henkilöllisyytensä.

Puhelun jälkeen kaveri lähetti Ainolle linkkejä isän julkaisuista. Ainon valtasi ahdistus ja paniikki.

– Laitoin isälle viestiä, mitä tämä on ja miten hän voi tehdä näin.

– Olin todella vihainen hänelle silloin. Olin niin ahdistunut siitä tilanteesta. Mietin vain, että ei hemmetti, millaisena ihmiset tulee näkemään minut, ja yhdistävätkö ne minut asiaan jotenkin.

Netin likakaivo avautui

Sinä iltana Aino meni internetiin ja kirjoitti hakukoneeseen isänsä nimen. Hakutuloksia alkoi löytyä, ja niiden joukossa oli linkki Ylilauta-keskustelufoorumille.

– Siellä oli monta, monta sivua oli kirjoitettu isästäni ja kaikista asioista, mitä hänestä tiedettiin.

Ylilaudan kommentoijat olivat kaivaneet keskusteluketjuun jopa kuvan hänen alle 5-vuotiaasta pikkusisaruksestaan, mikä sai Ainon todella vihaiseksi.

Aino jatkoi keskustelun selaamista, vaikka se tuntui pahalta. Selaamista oli kuitenkin vaikea lopettaa, ja huoli kasvoi – mitä kaikkea muuta sieltä paljastuisi?

Sitten hän näki ketjussa kuvan itsestään. Hänen usean vuoden takainen kuvansa, jossa hän oli hädin tuskin vielä teini-ikäinen, oli kaivettu Facebookin syövereistä.

– Siellä ihmiset puhuivat kaikkia sairaita asioita.

– Muistan vain, miten paha olo minulle tuli ja ajattelin, etten halua olla missään somessa näkyvillä, mutta minut vähän kuin väkisin oli sinne laitettu. Se tuntui niin ahdistavalta.

Someen jaettu sukupolvi

Suomessa sosiaalinen media alkoi vakiinnuttaa jalansijaa 2000–2010-luvuilla. Vain kahdessa vuosikymmenessä käsityksemme yksityisyydestä on muuttunut täysin.

Se, mikä ennen kuvattiin vain perhealbumeihin, jaetaan nyt Facebookiin. Perhe-elämän iloja ja haasteita jaetaan Tiktokiin, uraa luodaan Instagramin lifestyle-sisällöllä, johon söpöt vauvakuvat sopivat täydellisesti.

Ensimmäistä kertaa koskaan Suomessa on sukupolvia, joiden lapsuuden osia tai jopa koko elämä on saatettu jakaa internetiin, halusivat he tai eivät.

– Se herättää paljon ajatuksia ja paljon kysymyksiä, sanoo mediakasvatuksen asiantuntija Rauna Rahja Mannerheimin Lastensuojeluliitosta (MLL).

– Lähtisin siitä, että näitä nuoria, jotka nyt kertovat omia kokemuksiaan, kuunneltaisiin herkällä korvalla. Otettaisiin oppia siitä, miten voisimme vanhempina ja aikuisina toimia vielä fiksummin ja lasta huomioiden.

Aikuiset näyttävät mallia

MLL vetää kouluissa mediakasvatuksen oppitunteja. Rahjan mukaan nuoret välillä ihmettelevät aikuisten käytöstä sosiaalisen median alustoilla.

Vanhemmat ja muut lähellä olevat aikuiset ovat lapselle suuria esikuvia ja mallin antajia oikeastaan kaikessa.

Nuori, näitkö somessa jotain ahdistavaa? Toimi näin: Kerro asiasta luotettavalle aikuiselle kotona, koulussa tai terveydenhuollossa.

Ilmianna sisältö palvelun ylläpitoon – voit pyytää sisällön poistamista.

MLL:n Lasten ja nuorten puhelin 116 111 ja chat nuortennetti.fi päivystää joka päivä.

päivystää joka päivä. Jos sinusta leviää paljastavaa sisältöä, Pelastakaa Lapset -järjestön Take it down -palvelu auttaa poistamaan sen.

Jos esimerkiksi koulussa opetetaan oikeaoppisesta vuorovaikutuksesta netissä, mutta aikuinen toimiikin eri tavalla, se voi herättää lapsessa ristiriitoja.

– Se voi lasta hämmentää aika vahvastikin ja herättää vaikeita tunteita, kuten turvattomuutta.

– Ja hirveän tärkeää vanhempana on pohtia sitä, mitä se tekee lapsen ja vanhemman väliselle suhteelle, luottamukselle ja keskusteluyhteydelle.

Huoli pienemmistä lapsista

Ainon välit isänsä kanssa eivät koskaan palautuneet ennalleen. Hän muutti aika nopeasti omilleen pois isänsä luota.

– Minua ahdisti se asia niin paljon, etten halunnut olla siellä samassa talossa.

Nykypäivänä hän on puheväleissä isäänsä, ja tämä on kunnioittanut hänen pyyntöään olla mainitsematta häntä videoilla.

Mutta Ainon pikkusisaruksia edelleen näytetään isän sosiaalisen median tileillä, eikä heidän henkilöllisyyttään suojella edes kasvoja peittämällä.

– Minä pystyn sanomaan, etten halua [olla videoilla]. Mutta ne pienet eivät pysty sitä sanomaan.

Ainon mielestä kaikista hirveintä on, että lapset ovat esillä tileillä, joilla mainostetaan myös aikuisviihdettä.

– Olen laittanut viestiä, että tuo on ihan hemmetin väärin. Et voi tehdä niin, että liität lapsesi tuollaiseen.

– Mutta sitten menin senkin viestin poistamaan, kun pelkäsin, että taas menee välit.

Lapsella on oikeus yksityisyyteen

Ei ole yksiselitteistä vastausta siihen, millaista sisältöä omasta lapsestaan nettiin saa jakaa.

Lapsella on kuitenkin samanlainen oikeus yksityisyyteen kuin aikuisellakin, eivätkä varsinkaan pienet lapset voi antaa suostumustaan julkaisuun, vaikka se tapahtuisi vanhemman toimesta.

Pelkällä nimellä ja kasvokuvalla voidaan aiheuttaa paljon harmia vuosienkin päästä.

Rahjan mukaan kannattaa jättää jakamatta kaikki henkilötiedot, tunnistettavat kuvat ja videot, terveystiedot, uskonnolliseen vakaumukseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät asiat.

Tarkkaa harkintaa tulee käyttää aina myös yksityisemmillä alustoilla, kun kyse on alaikäisestä lapsesta.

Mitä julkisempi foorumi, sitä vähemmän lapsesta tulisi jakaa. Harvoin yksityinenkään Facebook-tili on oikeasti yksityinen, jos kaverilistalla on satoja ihmisiä.

Myöskään vähäpukeiset tai paljastavat kuvat lapsista eivät koskaan kuulu internetiin, vaikka ne vanhemman mielestä olisivat viattomia tai hauskoja.

Lapsen omaa tahtoa tulee myös kunnioittaa – jos hän ei halua itsestään kuvia tai videoita julki, sitä pitää noudattaa.

Myös juoruilijoilla on vastuu lapsista

Kuten moni asia nykypäivänä, myös julkkisjuorut ovat siirtyneet internetiin.

Ylilaudalla, Redditissä ja Facebookissa on kokonaisia ryhmiä ja ketjuja, jotka keskittyvät juoruiluun.

Kohteena eivät ole läheskään aina televisiosta tai muusta perinteisestä mediasta tunnetut henkilöt vaan niin kutsutut somejulkkikset.

Osa heistä hankkii julkisuutta kyseenalaisin keinoin, kuten ryyppäämällä, provosoimalla tai aikuisviihteellä.

Ainon isä ei ole ainoa somessa tunnettu henkilö, jonka lapsista kaivetaan tietoja pitkin keskustelupalstoja.

Vaikka vanhempi ei toisi lapsiaan esiin somessa tahallaan, heidän tietonsa saatetaan kaivaa sinne silti – kuten Ainollekin kävi.

Onkin aikuisen vastuulla tiedostaa tämä riski, kun hän jakaa itsestään tietoa sosiaalisessa mediassa.

– Täytyy käyttää todella tarkkaa harkintaa siinä, miten omista teoista ja julkaisuista voi seurata lapselle – ne voivat olla lapsen elämän kannalta haitallisia ja jopa vaarallisia, Rahja sanoo.

– Olemme näissä digitaalisissa asioissa uuden äärellä vanhempina ja kasvattajina – ja nähdään semmoisia ensimmäisiä aaltoja tästä.

Rahja myös muistuttaa jokaisen somekäyttäjän ja -kommentoijan omasta vastuusta.

Vaikka tuntuisi mehukkaalta liittyä keskusteluun, yhdenkään lapsen kuvaa tai muita tietoja ei tulisi jaella eteenpäin – ei vaikka hänen vanhempansa toisi itseään tai lastaan tietoisesti esiin.

– Näissä tilanteissa voidaan lapsen yksityisyyttä loukata aika rouheallakin tavalla.

– Vaikka tunteet mylläävät ja vastaan tulee erilaista raflaavaa sisältöä, niin muistettaisiin suojella kuitenkin lapsen ja nuoren yksityisyyttä.

"Tuntemattomat ihmiset spekuloivat elämääni"

Aino ei ole koskaan saanut isältään sellaisia perusteluja toiminnalleen, että voisi sitä ymmärtää.

Tämän mielestä lasten jakaminen somessa ei ole haitallista, eikä usko, että heitä kiusattaisiin asiasta.

Kun 16-vuotias Aino raivosi isälleen, tämä kehotti vain olemaan välittämättä siitä, mitä muut ajattelevat.

Nyt vuosia myöhemmin asia ei enää aktiivisesti vaivaa Ainon mieltä, mutta toisinaan se nousee jälleen pintaan.

Toisinaan hän edelleen törmää sosiaalisen median palveluissa keskusteluun isästään ja tämän perheestä.

– Kun tuntemattomat ihmiset spekuloivat minun elämääni siellä, enkä ole halunnut tuoda sitä mitenkään heidän spekuloitavaksi, se tuntuu tosi pahalta.

– Ja nyt siellä on pikkusisarukset, joita spekuloidaan.

Aino toivoo, että aikuiset pysähtyisivät miettimään, mitä sosiaalisen median julkaisuista voi seurata lapsille.

Häntä suututtaa ja huolestuttaa pikkusisarusten kohtalo.

– Eivät he vielä ymmärrä edes sitä, eivätkä he voi antaa lupaa, haluavatko he olla siellä vai eivät.