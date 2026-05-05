Helsingin katujen alla kulkee yhä vesijohtoja 1800-luvulta. Yksi tällainen paljastui Mäkelänkadulta sen laajan remontin yhteydessä.

Helsingissä on käynnissä massiivinen tietyö, jossa vilkasliikenteistä valtaväylää Mäkelänkatua remontoidaan lähes kahden vuoden ajan.

Mäkelänkatua peruskorjataan noin 1,3 kilometrin osuudelta Kumpulantien ja Hämeentien välillä. Marraskuussa 2025 alkaneessa urakassa uusitaan vanhaa kunnallistekniikkaa, parannetaan kadun liikennejärjestelyitä ja uusitaan huonokuntoisia katupuita. Työmaan on määrä valmistua lokakuussa 2027.

Kunnallistekniikan parannustöiden yhteydessä Mäkelänkadulla ja sen ympäristössä vaihdetaan myös vanhoja runkovesiputkia.

Nyt peruskorjauksen vaiheista ja etenemisestä raportoiva Helsingin kaupunki on julkaissut Facebookissa kuvan lähes 150 vuotta vanhasta ja tähän saakka edelleen käytössä olleesta vesiputkesta.

– Tämä vuonna tämä 1877 asennettu ja Elimäenkadulla edelleen käytössä oleva vesijohto täyttää 149 vuotta ja hänen on vihdoin tullut aika eläköityä. Pysähtykäämme hetkeksi tämän kaunokaisen äärelle ja miettikäämme mitä kaikkea hän on työuransa aikana nähnyt (tai ainakin nahoissaan tuntenut), Mäkelänkadun peruskorjaus -Facebook-ryhmässä jaetussa julkaisussa kirjoitetaan.

Julkaisu muistuttaa, että asentamisvuonna 1877 Suomi oli Venäjän keisarikunnan autonominen suuriruhtinaskunta ja Helsingissä oli asukkaita 1880-luvulle tultaessa noin 40 000, kun luku on nyt jo lähes 700 000.

0:48 Nykyajan putket eivät usein ole läheskään yhtä kestäviä kuin oikeasti vanhat. Katso videolta, miten karmeaan kuntoon menivät vuosina 2010 ja 2015 asennetut epoksipinnotteiset valurautaputket.