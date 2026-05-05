Shirly Karvinen kiintyi kuvausreissullaan tapaamaansa löytökoiraan ja teki päätöksen ottaa koiran mukaansa Suomeen.

Juontaja Shirly Karvinen kuvaa parhaillaan uutta Bachelor Suomi -kautta ulkomailla. Hän kertoi jo aiemmin Instagramissa, että hän on kuvausten jälkeen vieraillut usein paikallisessa koiratarhassa antamassa rapsutuksia hylätyille koirille.

Erityisesti yksi hylätty yksilö vei Karvisen sydämen. Karvinen kertoo nyt, että hän on päättänyt ottaa koiran mukaansa Suomeen.

– Moni teistä aavisti tämän. Minä rakastuin häneen niin kovasti, että tänään Peachin lentolippu varmistui ja me lähdetään yhdessä kotiin. Mamma pääsee viettämään meidän jengin kanssa eläkepäiviä, Karvinen kertoo.

Karvisella on tällä hetkellä kaksi koiraa kotonaan Suomessa.

Aiemmin Karvinen kertoi, että kyseessä on 9-vuotias hylätty koira, joka löydettiin aikoinaan heikossa kunnossa.