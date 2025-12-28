



Jo yli kaksi miljoonaa on nähnyt Weksin riipaisevan videon – onko se Suomen Youtuben historian paras? 10:00 Tubettaja Weksi kertoi Huomenta Suomessa, miten hänen äitinsä reagoi riipaisevaan videoon, jota moni on kehunut Suomi-Youtuben parhaimmaksi. Julkaistu 28.12.2025 07:19 Visa Högmander visa.hogmander@mtv.fi Tubettaja Weksin marraskuussa sitten julkaisema, pitkän elokuvan mittainen video on herättänyt poikkeuksellisia reaktioita ja kerännyt valtavan määrän suitsutusta. Tärkeään asiaan pureutuvan videon tekemisessä meni kaksi vuotta. Tämä juttu on julkaistu aiemmin vuoden 2025 aikana. Loppuvuoden aikana julkaisemme uudelleen vuoden luetuimpia, koskettavimpia ja kiinnostavimpia artikkeleitamme. Tubettaja Weksi eli Henry Weckström, 32, julkaisi tiistaina 18. marraskuuta Youtube-tilillään poikkeuksellisen videon. Meidät pudotetaan LENTOKONEESTA ERÄMAAHAN! (ja yritetään selviytyä kotiin) -niminen video on kaksi tuntia ja 24 minuuttia pitkä, sitä katsottiin muutamissa päivissä reilusti yli miljoonaa kertaa ja keskimääräinen katsomisaika on ollut reilut 40 minuuttia. – Itse asiassa, Youtube laittoi videoon sellaisen rajoitusleiman, ettei sitä tarjottu kuin yli 18-vuotiaille käyttäjille. Siinä oli siis pieni tauko, mutta leima saatiin pois, Weckström kertoo MTV Uutisille. – Katsojia on ollut hillitön määrä. En olisi uskonut, että se tavoittaa noin paljon yleisöä.

Vuoden loppuun mennessä katsojia on ollut jo reilusti yli kaksi miljoonaa.

Videon kommenttikenttä kertoo omaa kieltään.

– Sanattomaksi vetää. Ihan käsittämättömän tärkeä video, Youtubesta julkisuuteen noussut Veronica Verho hehkuttaa.

Kymmenet, sadat muut säestävät omin ylisanoin.

"Tää on koskettavin video mitä oon eläessäni katsonu." "Tää oli vuoden tärkein video. Kiitos." "Kukaan ei oo ikinä tehny mitään tällasta tubeen, ei millään kielellä." "En ole ikinä itkenyt niin paljoa Youtubevideolle, kuin tälle mestariteokselle. Varmaan oikeasti liikuttavin teos mitä olen nähnyt."

Youtuben Weksin videoon asettama leima johtunee videon sisällöstä. Weckström avaa videolla ensimmäistä kertaa julkisesti rajuja perhekokemuksiaan ja puhuu avoimesti omista traumoistaan.

Jo videon alussa hän varoittaa, ettei se sovi herkille katsojille.

Miksi näin? Siksi, että Weckström puhuu videolla äitinsä päihteidenkäytöstä ja sanoo lapsuutensa olleen väkivaltainen.

Videon alussa esitetään useita näyteltyjä kohtauksia hänen lapsuudestaan, joissa äiti pahoinpitelee hänen isäänsä eri tavoin. Välillä kädessä on veitsi, välillä silitysrauta. Mukana on myös aito video äitinsä ryyppyreissusta 1990-luvun alkupuolelta, jolloin Henry oli vasta äitinsä kohdussa.

Weckström kertoo videolla hiljaiseksi vaiettujen lapsuuskokemusten olleen liikaa.

– Aloin muutama vuosi sitten herätä siihen, tai hyväksymään sen, että minulla on tietynlaisia mielenterveysongelmia, eikä ole tervettä, että niitä ei käsittele millään tavalla, tubettaja kertoo.

– Minun käsittelytapani oli se, että yritin unohtaa ja olla hiljaa. Kun sitten tutustuin tyttöystävääni Emmaan, ja aloimme seurustella, selvisi, että hän oli käynyt psykoterapiassa.

Weckström kehuu tyttöystäväänsä tunneälykkääksi.

– Hän tietää tosi paljon siitä, miten mieli toimii. Emma rohkaisi minua kokeilemaan terapiassa käymistä. Eihän siinä mitään häviä, hän muistelee.

– Päätin mennä kokeilemaan ja voi vitsi, silloin heti ekan kerran jälkeen, kun edes jonkin verran sain puhuttua… Kun avaa suun, niin se vaan helpotti enemmän kuin mikään muu keino. Se tuntui oudolta ja ihmeelliseltä.

Katso Weksin Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelu MTV Katsomosta (8.10.2025)

Äiti luopui huoltajuudesta

Henry Weckström kertoo videolla vanhempiensa eronneen hänen ollessa pieni. Vuonna 1995 Weckströmin isä oli huolissaan lastensa fyysisen ja henkisen terveydentilan puolesta ja haki lasten yksinhuoltajuutta Helsingin käräjäoikeudessa.

Äiti taas vaati lasten yksinhuoltajuutta itselleen tai toissijaisesti niin, että yhteishuoltajuus jatkuisi. Isän väitteet päihdeongelmista äiti kiisti asianajajansa välityksellä. Lopulta osapuolet peruivat hakemuksensa.

Videolla Weckström kertoo, että seitsemän vuotta myöhemmin, vuonna 2002, äiti luopui yllättäen lasten huoltajuudesta. Weckströmin isästä tuli täten yksinhuoltaja Henrylle ja hänen isosiskolleen.

Tubettaja kertoo videolla menneensä pari vuotta sitten tapaamaan äitiään yli 20 vuoden tauon jälkeen. Hyvistä lapsuusmuistoista juttelemisen jälkeen keskustelu kääntyi äidin päihteidenkäyttöön ja tyrehtyi.

Weckström kertoo ajatelleensa aiemmin samoin kuin todennäköisesti valtaosa suomalaisista miehistä.

– Että psykoterapia, sehän on joillekin hulluille ja mielisairaille. En ole tiennyt enkä ymmärtänyt. Kun sitten menin kokeilemaan ja avasin suuni, niin kyllä se vaan yhtäkkiä helpotti. Sen kautta alkoi herätä ajatus, että ehkä tuosta voisi tehdä videon, hän kertoo.

– Olen aina ollut kiinnostunut elokuvista ja videoiden tekemisestä, pikkupojasta asti. Päätin sitten yhdistää nämä asiat tähän videoon.

Weckströmin oman elämäntarinan rinnalla videolla kerrotaan myös toinen, eri tavalla hurja tarina. Weckström ja toinen tubettaja Andreas Tolonen pudotetaan neljän kilometrin korkeudessa lentävästä lentokoneesta heille täysin tuntemattomaan kohteeseen.

Kaksikko päätyy Norjan erämaahan, josta heidän haasteenaan on löytää kolmen vuorokauden eli 72 tunnin aikana Weckströmin isän luo Porvoon Kerkkooseen.

Katso videon traileri tästä:

0:26

Suun avaaminen auttaa

Videon valmistumiseen meni pari vuotta.

– Pelkästään editointiin meni 14 kuukautta. Editoinnin, äänet, efektit, kaiken tuon tein itse. Reissussa oli kuvaamassa Nikita Touvike. Videoon dramatisoiduissa lapsuuden tapahtumissa sun muissa oli näyttelemässä kavereitani, ei mitään ammattinäyttelijöitä, Weckström kertoo.

– Ja sitten, kun vaikka puhelimessa kuuluu hätäkeskuksen ääniä, nekin on kavereiden kanssa tehty. Ja ihan viimeisen äänimiksauksen teki kaveri myöskin.

Kun video julkaistiin Weksin Youtube-kanavalla, Weckström kuvailee olleensa ”ihan paniikissa”.

– En meinannut uskaltaa painaa julkaisupainiketta. Mutta sitten reissukaverini Andreas ja tyttöystäväni Emma olivat vaan, että ”nyt julkaiset sen ja sitten vaan juokset piiloon tai jotain”.

– Olin ihan paineessa. Mietin, että oliko tämä nyt typerä teko. Mutta sitten yhtäkkiä alkoi tullakin viestiä joka paikasta. Minulle on lähetetty uskomattomia tarinoita. Ihmiset ovat samaistuneet. Siinä vaiheessa olin, että ookoo, ehkä tämä kannatti tehdä. Sama kuin siellä terapiassa: kannatti avata suunsa. Se vaan jotenkin auttaa.

Henry Weckströmin mukaan valtaosa suomalaisista miehistä on sitä koulukuntaa, jossa vaikeat asiat vaietaan unohduksiin eikä niistä puhuta. Eikä ehkä vain Suomessa, vaan ympäri maailmaa. Weksi uskoo, että se ei ole sukupuoli- vaan enimmäkseen sukupolvikysymys.

– Kyllä minä uskon, että naisille puhuminen on helpompaa, mutta uskon kyllä myös, että se on ehkä vielä enemmän sukupolvesta kiinni. Sitä sanotaan, että sodan jälkeen syntyneiden on pitänyt vaan pärjätä eikä ole ollut oikein varaa kitistä tai valittaa mistään, hän sano.

– Piti vaan selviytyä. Ehkä se on jäänyt päälle seuraavalle sukupolvelle sitten siitä. Totta kai me opitaan meidän vanhemmilta, niin sitten se vaan jatkuu, kunnes se katkaistaan.

Weckström uskoo puhumisen olevan myös naisille miehiä hyväksyttävämpää.

– Jos vaikka yläasteella kaatuu pahasti ja sattuu niin pirusti, että tekisi mieli vaikka itkeä, niin ensimmäinen ajatus sen kivun tullessa on se, että et nyt nolaa itseäsi itkemällä. Jotenkin sellainen äijäkulttuuri, hän kiteyttää.

– Jos asiat olisikin huonosti, pitää näyttää urheaa naamaa joka suuntaan.

Juuri tästä seikasta Weksi on saanut hurjan määrän kiitoksia ja suitsutusta videonsa kommenteissa. Tubettajaa kiitellään siitä, että hän on uskaltanut tehdä tällaisen videon.

Hän on tietyllä tavalla avannut videollaan ladun siihen, että miesten mielenterveysasioista ja traumoista voi keskustella julkisestikin. Niitä voidaan käsitellä mediassa.

– Hyvään suuntaan ollaan menossa kyllä.

"Tarinaa on kaunisteltu"

Weckström kertoo videolla käsittelemättä jääneiden lapsuuden kokemusten lopulta musertaneen hänet alleen. Youtuben videoon asettama sisältövaroituskin kertoo, että sisältö on rajua.

– Vaikka siinä alussa lukee, että kerron kaunistelemattoman tarinan, niin kyllä voin sanoa, että sitä tarinaa on kaunisteltu. Just sen takia, että sen voi jättää sinne Youtubeen eikä sitä poistettaisi, Weckström sanoo.

– Eihän siinä nyt niin selkeästi näytetä, että mitä on tapahtunut ja jotain juttuja on vähän pehmeämmin kuvattu. Yritin tuoda esiin sen, miten ne tapahtumat ovat tapahtuneet minun silmin, kun olen ollut lapsi. Mutta kuitenkin niin, että ne pystyy näyttämään kaikille.

Tapahtumat on yritetty Weckströmin mukaan kuvata myös niin, että tunne välittyy.

– Kai se sitten onnistui ihan hyvin, kun palaute on tuollaista.

Mitä Weksi aikoo seuraavaksi?

– Elämä on mennyt siihen, että koko ajan miettii seuraavaa suunnitelmaa ja strategiaa. Miettii sitä, että mitä tapahtuu. Ja tekee tosi laskelmoiden asioita just vaikka menestyksen tai rahan tai minkä vaan eteen, hän pohtii.

– Nyt mä olen päättänyt, että en halua miettiä liian pitkälle. Eli vastaus kysymykseen on, että en osaa sanoa. Ja se tuntuu ihan hyvältä, ettei osaa sanoa.

Kuulostaa jopa ihannetilanteelta.

– Kyllä. Pyrin siihen enkä vielä osaa olla täydellisesti niin, että en miettisi mitä seuraavaksi. Mutta yritän vähän niin kuin pakottaa itseni siihen. Elää enemmän hetkessä ja arvostaa sitä, mitä tällä hetkellä on. Siihen mä yritän opetella.

Viraaliksi mennyt video on saanut ihmiset lähestymään tubettajaa kommenttikenttien lisäksi myös yksityisviestein.

– Se on ihan älytöntä. En mä edes ehdi lukemaan niitä. Tulee yksi yksityisviesti, luen sen, ja sitten kun olen lukenut sen viestin, niin huomaan, että on tullut kolme uutta viestiä.

– Niitä tulee tasaiseen tahtiin. Just niitä ihmisten omia tarinoita, samaistumisen kokemuksia.

Weckström kertoo, että yhdessä viestissä 45-vuotias, 195 senttiä pitkä ja 120-kiloinen raavas parrakas mies on laittanut kuvan kera viestin, jossa hän on kertonut itkeneensä viimeksi viisivuotiaana, mutta Weksin videon nähtyään murtui kyyneliin ja soitti omalle isälleen kertoakseen, että rakastaa tätä. Ensimmäistä kertaa elämässään.

– Siinä vaiheessa minä olen ihan kylmissä väreissä ja mietin, että mitä ihmettä. Tuo on kaikki ihan käsittämätöntä.

Henry Weckström kertoo huomaavansa ylistävästä palautteesta huolimatta, että hän alkaa kaikesta huolimatta moittia itseään.

– Että mitä mä nyt olen muka tehnyt. Sitä huomaa alkavansa ruoskimaan itseänsä eikä usko siihen. Prosessi on kesken, ja sen takia tuo video on juuri niin tärkeä.

Weksillä on tärkeä viesti suomalaisille.

– Inhoan kliseitä ja korulauseita. Mutta kun avaa vaan suun, se auttaa. Ajattelin aina, että tuo on ihan bullshitiä ja että jos haluaa jotain apua, pitää olla jokin todella tieteellinen hifistelykeino, millä voi jotenkin auttaa itseänsä, Weckström sanoo.

– Mutta kyllä mä vaan sanon, että vaikka kuinka kliseiseltä ja typerältä se kuulostaa, niin sitten kun avaa sen suunsa… oli se sitten kirjoittamalla paperille, puhumalla omille vanhemmille, kirjoittamalla jossain chat-palvelussa jollekin tuntemattomalle, mutta kunhan vaan avaa suunsa, niin se auttaa.

Tarvitsetko keskustelutukea? MIELI ry tarjoaa apua: Mieli ry:n Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 09 2525 0111. Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille Voit varata keskusteluajan kriisityöntekijälle oman alueesi kriisikeskukselle tai etävastaanotolle, jos tarvitset keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa. Tukinetissä voit osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön. Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille.

Artikkelia päivitetty 23. marraskuuta 2025 kello 14.02: tekstissä kerrottiin Weksin tavanneen äitinsä 20 vuoden tauon jälkeen viime kesänä, mutta Weckström sanoo tavanneensa äitinsä pari vuotta sitten. Aikamääre korjattu tekstiin.

Visa Högmander MTV Uutiset