Psykologi loukkaavasta somekommentoinnista: "Selitellään itselle sillä, että kun tuo toinen on niin tyhmä, että se on ansainnut tämän"

Vihaan voi jäädä kiinni

– Jos ihmisellä on kovasti vaikeuksia ja hän tuntee itsensä heikoksi ja ne tunteet ovat sietämättömiä, niin voi olla, että ihminen suojatunteena alkaa sitten tehdä jotain sellaista, mikä vahvistaa ja pönkittää häntä.

Stenberg näkee, että vihainen somekommentointi on oman itsensä pönkittämistä. Ihmiset jäävät epäterveellä tavalla vihaan kiinni ja kokevat vihaisen kommentoinnin kautta epätervettä voimaantumisen tunnetta.

Mitätöinti-pönkittämispeli vaatii ryhtiliikkeen

– Se lähtee juuri siitä, että ensin mitätöidään kohde ja sitten dehumanisoidaan se toinen, ikään kuin hän ei olisi tunteva ja kokeva ihminen. Sitten siitä tulee tavallaan tällaisen oman mitätöinti-pönkittämispelin pelinappula. Sitä tietenkin selitellään itselle sillä, että kun tuo toinen on niin tyhmä, että se on ansainnut tämän ja se on hänen vikansa.