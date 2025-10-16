Koulukiusaaminen jätti Varustelekan perustaja Valtteri Lindholmiin jäljet, vaikka onneksi kavereita löytyi tietotekniikan, larppauksen ja airsoftin parista.

Viiden jälkeen -ohjelma haastatteli armeija- ja ulkoiluvarusteiden erikoisliikkeen Varustelekan perustanutta Valtteri Lindholmia. Hänen kasvutarinaa käsitellään Tomi Lindblomin kirjoittamassa elämäkerrassa. Kirja kirjoitettiin jo nyt, vaikka itse päähenkilö Lindholm on vasta 43-vuotias.

– Pitää muistaa, että ihminen ei ole kone, joka muistaa kaiken. Aina kun muistelemme jotain, niin muisto uudelleenkirjoittuu meidän aivoissa. Silloin se ei ole enää sama.

– Mitä kauemmas menemme muistoissamme, niin sitä enemmän muistot ovat meidän omaa arvailua, eivätkä oikeasti tapahtuneita asioita, Lindholm sanoo.

Pitkä kokemus koulukiusaamisesta

Lindholm kertoo aiemmin tuntemiensa ahdistuksen ja vihan tunteiden olevan nykyisin lähes takanapäin.

– Ne ovat kuitenkin sen verran tuoreita, että voi vielä muistaakin, mistä oli kyse.

Lindholmin lapsuus ei ollut kaikista helpointa aikaa. Häntä kiusattiin koulussa yhdeksän vuoden ajan.

– Jo ensimmäisenä koulupäivänäni muut pojat vetivät housuni alas, ennen kuin pääsin edes kouluun, Lindholm kertoo.

Opettajat pyrkivät tuomaan Lindholmille ajatusta, ettei hän välittäisi kiusaajien puheista.

Lindholmin mukaan viesti kiusaajien sanojen takana oli, että hän ei kuulu joukkoon. Hän kertoo kiusaamisen vaikuttaneen kuitenkin monin tavoin.

– Se teki minut varsin vihaiseksi. Kun ihminen kokee jotain tosi vaikeaa, niin se oppii tapoja selviytymään. Tuosta minulle jäänyt haitallinen selviytymismalli oli se, että olin jo valmiiksi kiukkuinen. Minun oli vaikea luottaa, että ihmiset oikeasti tykkäsivät minusta tai olisivat kiinnostuneita minusta, Lindholm kertoo.

Yrittäjyys houkutteli

Lindholmia kiinnosti lapsena tietokoneet ja roolipelit, sekä pehmomiekkailu. Hän piti myös airsoft-aseiden kanssa leikityistä sotaleikeistä.

Myöhemmin Lindholm suunnitteli alkavansa äidinkielen opettajaksi, mutta hänestä tulikin yrittäjä.

– Perustin Varustelekan samaan aikaan, kun yliopiston portit aukesivat minulle. Ehdin käydä kolme kuukautta yliopistossa ja sitten se oli siinä, Lindholm kertoo.

Alkuun Varusteleka myi armeijan ylijäämävarastoja pääsääntöisesti Saksasta ja Suomesta. Toiminta ulottui myös Venäjältä tuotaviin tarvikkeisiin.

– Venäjällä tosiaan mikä tahansa maastokuvioitu esine on suuri sotasalaisuus ja sitä ei saa viedä rajan yli. Se oli käytännössä salakuljettamista, mutta Suomen päässä emme kokeneet tekevämme mitään rikosta. Suomen tulli ei myöskään ollut asiasta moksiskaan, jos meille nyt tulee sieltä liivejä tai housuja, Lindholm kertoo.

Tämä toiminta Venäjältä lopetettiin vuonna 2022 Ukrainan sodan vuoksi.

"Suurella rakkaudella ja tekemisen ilosta"

Yrityksen menestyksen ja koon kasvaessa Lindholmin oli pitkään vaikeaa opetella olemaan toimitusjohtajana kauempana käytännön asioista.

– En ole koskaan perustanut Varustelekaa siksi, että saisin tosi paljon rahaa ja vapaa-aikaa, vaan yritys oli nimenomaan hirveän iso oma juttu. Tein sitä suurella rakkaudella tekemisen ilosta.

Lindholm on sanonut olleensa onnellinen vain hyvin pienen osan elämästään ja vaimonsa tapaaminen teki hänestä onnellisemman. He myös perustivat perheen ja Lindholmilla on nykyisin kaksi lasta.