Droonien kohtalo ei ole tiedossa.
Suomen ilmatilanloukkauksesta epäillyt droonit ovat todennäköisesti ukrainalaisia, kertoo rajavartiolaitos.
Droonien epäillään loukanneen Suomen ilmatilaa sunnuntaina.
Myös Suomeen aiemmin keväällä pudonneiden droonien arvioidaan olevan peräisin Ukrainasta.
Tutkinnan perusteella sunnuntain droonit lensivät etelästä kohti koillista ja poistuivat Suomen ilmatilasta Venäjälle.
Se, minne droonit lopulta päätyivät, ei ole viranomaisten tiedossa, rajavartiolaitos kertoo.
Suomen ilmatilaa loukanneiden droonien on todennäköisesti ollut tarkoitus iskeä Venäjän Itämeren öljysatamiin, mutta ne ovat harhautuneet Suomen ilmatilaan.
Suomi paheksuu
Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Suomi on viestittänyt Ukrainalle "jyrkin sanankääntein", että Suomi paheksuu droonien harhautumista alueelleen.
– Meidän ilmatilan käyttäminen mihinkään tällaisiin operaatioihin on yksiselitteisesti kielletty.
Häkkäsen mukaan asiasta on keskusteltu Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja puolustusministeri Myhailo Fedorovin kanssa.
– Olemme kertoneet erittäin voimakkaasti Ukrainan valtionjohdolle, että myös harhautuneet, huolimattomuudesta johtuvat droonit ovat paheksuttava asia.
– Heidän pitää suunnitella omat operaationsa niin, että harhautumisen riski Venäjän häirinnän yhteydessä pienenee, eikä tällaista tapahdu. Tästä tapauksesta tulemme myös keskustelemaan Ukrainan puolustusministerin kanssa ylihuomenna (keskiviikkona), Häkkänen sanoi maanantaina.