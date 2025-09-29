Oskari Siitari kertoi Tiktokissa, miten turvallisen ryhmän kartta ja uudet roolit luokassa lopettivat kiusaamisen.

Opettaja Oskari Siitari kertoo Tiktokissa, miten sai kiusaamisen luokallaan kuriin. Siitari kertoo uransa aikana opettaneensa luokkaa, jossa tyttöporukka oli kiusannut erästä oppilasta kuukausia.

Siitari päätti, ettei etsi syyllisiä, vaan kokeilee erilaista metodia. Hän kehitti idean osin omien kokemustensa pohjalta.

– Olenhan itsekin ollut koulussa, ja itselläkin oli tosi haastava koulupolku. Mietin, mikä itseä olisi auttanut ja auttoikin. Sitä kautta yritän miettiä opettajan ammatissa, miten voisin toimia oppilaiden kanssa, Siitari kertoo MTV Uutisille.

Siitari on myös alue- ja kaupunginvaltuutettu Satakunnassa ja Porissa.

"Monelle kiusaajalle ensimmäinen kerta"

Aluksi luokkaan luotiin "turvallisen ryhmän kartta", johon oppilaat nimesivät kokemiaan turvallisia ja epäoikeudenmukaisilta tuntuneita tilanteita. Tämän jälkeen pienryhmissä harjoiteltiin empatiataitoja. Oppilaat esimerkiksi esittivät sekä kiusatun että kiusaajan roolia, minkä jälkeen keskusteltiin siitä, miltä roolit tuntuivat.

– Monelle kiusaajalle tämä oli ensimmäinen kerta, kun he näkivät tilanteen uhrin silmin, Siitari kuvaili Tiktokissa.

Kiusatulle tytölle Siitari järjesti erillisen tukiverkon, jossa muutama luotettava luokkakaveri huomioi häntä ja tuki häntä kouluarjessa. Myös kodin kanssa sovittiin säännöllisestä yhteydenpidosta.

Kiusaajille puolestaan luotiin luokkaan "hyvinvoinnin seuraajan" rooli, ja heidän piti raportoida viikoittain, miten ryhmän ilmapiiri voi. Vastuu muutti Siitarin mukaan roolin negatiivisesta vallankäytöstä positiiviseksi johtajuudeksi.

– Puolen vuoden jälkeen, kun keskustelin asianosaisten kanssa asiasta, tää kiusaaminen oli loppunut kokonaan. Meidän luokassa oli syntynyt uusi positiivinen kulttuuri, Siitari kirjoittaa somessa.

Siitari uskookin, että vaihtoehtoinen ja pitkään kestävä metodi loi luokkaan pitkäaikaisemman ja kestävämmän ratkaisun kuin yksittäinen oppilaan puhuttelu.

Miten kiusaamisen saa loppumaan?

Opettajan työssä eteen tulee monenlaisia tilanteita. Siitari on käyttänyt muissakin tilanteissa esimerkiksi ideaa siitä, että kiusaamistilanteita näytellään oppilaiden kesken.

– Kaikki tilanteet ovat erilaisia, eli täytyy aina pohtia, miten juuri tietyssä tilanteessa toimii. Eikä sen välttämättä tarvitse olla kiusaamistilanne, voi näitä harjoitella muutenkin. Sitä voi tehdä ennaltaehkäisevästi, hän sanoo.

Kiusaamisen lopettamiseksi on tehty töitä vuosikymmeniä. Silti kiusaamisuutisia on usein otsikoissa.

Miksei kiusaamista saada loppumaan?

– Jos tähän tietäisi vastauksen, varmasti toteuttaisin sen, Siitari sanoo.

Hän uskoo, että kiusaamista tapahtuu jossain määrin aina, kun suuri määrä ihmisiä kerääntyy johonkin yhdessä. Lisäksi lapset ja nuoret vasta kehittyvät, eivätkä esimerkiksi sosiaaliset taidot tai empatiakyky ole heillä vielä aikuisen tasolla.

– Kiusaamiseen tulisi kiinnittää tosi paljon enemmän huomiota, ja yrittää erilaisia toimintatapoja. Kyllä kiusaamista pystyy ehkäisemään ja vähentämään, ja siihen tulisi pyrkiä mahdollisimman paljon, Siitari sanoo.

Siitarin mukaan mietityt ja tarkkaan pohditut metodit sekä opettajille annetut johdonmukaiset toimintatavat selkeine ohjeineen ovat avainasemassa kiusaamisen ehkäisyssä.

– Auttaisi, jos opettajan arjessa ei olisi niin kiire. Olisi aikaa keskittyä tähän. Ettei kaikki aika menisi tuntien suunnitteluun ja opettamiseen, vaan ehtisi käyttää aikaa myös sosiaalisen kanssakäymisen opettamiseen. Siihen, miten ihmisten kanssa ollaan.

