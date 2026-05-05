Kauden seitsemännen, Japanissa ajettavan MM-rallin osallistujaluettelo on julkaistu. Toyota lähtee kauden ensimmäiseen kotikisaansa viiden kuljettajan voimin, vaikka Sebastien Ogierin viimevuotisesta lupauksesta olisi voinut tulkita toisin.

Viime vuonna yhdeksännen maailmanmestaruutensa voittanut Ogier ajaa Japanissa kauden viidennen kisansa. Hän on mukana myös tulevana viikonloppuna, kun kauden kuudes kisa ajetaan Portugalissa.

Ogierin mukanaolo Japanissa ei sinällään ole yllätys, sillä Toyota tietysti haluaa tähtikuljettajansa mukaan kotikisaan ja Ogier on vuosien mittaan menestynyt Japanin asfalttiteillä mallikkaasti. Ogier on ajanut kisan joka vuosi siitä lähtien, kun se tuli mukaan MM-kalenteriin vuonna 2022, ja hänen tilillään on viime vuoden voiton lisäksi kaksi kakkossijaa ja yksi nelossija.

Osallistuminen on kuitenkin ristiriidassa Ogierin viimevuotisten puheiden kanssa.

– Katsokaa kalenteria, ja kun Saksassa on koulujen loma-aika, en ole mukana kisaamassa, Ogier sanoi viime kauden päätteeksi Saudi-Arabiassa Dirtfishille.

28.–31. toukokuuta ajettava Japanin MM-ralli menee kuitenkin päällekkäin maanantaina 25. toukokuuta alkavan ja perjantaina 5. kesäkuuta päättyvän helluntain koululoman kanssa, jota Saksassa asuvan Ogierin kotiosavaltiossa Baijerissa vietetään.

Toki Ogierin marraskuisissa puheissa oli ristiriita jo sen jälkeen, kun hän päätti alkuvuodesta jättää ajamatta sekä Ruotsin että Kenian MM-rallit. Tuon jälkeen Ogier ei voinut enää samaan aikaan ajaa lupaamaansa kymmentä MM-rallia ja olla kotona lapsensa kaikkina loma-aikoina.

Edellisen kisan Kanariansaarilla voittanut Ogier on MM-sarjassa kuudentena 43 pisteen päässä sarjaa johtavasta Toyota-tallikaveristaan Elfyn Evansista. Kaksikon pistekeskiarvot ovat kuitenkin lähes identtiset: Ogier on kerännyt kolmessa kisassa keskimäärin 19,3 pistettä kisaa kohden, Evans viidessä kisassaan 20,2.