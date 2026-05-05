Yhtä henkilöä epäillään vaaran aiheuttamisesta viime lokakuussa tapahtuneessa räjähdyksessä Helsingin Mellunkylässä.

Itä-Helsingin Mellunkylässä lokakuinen maanantai alkoi karmealla räjähdyksellä heti puolen yön jälkeen. Kaksi ihmistä loukkaantui ja useisiin ajoneuvoihin sekä rakennuksiin tuli vaurioita, kun kaasupullo räjähti pakettiauton sisällä Untamalantien ja Tuhkanummentien risteyksessä. Helsingin poliisi on nyt saanut valmiiksi esitutkinnan, ja yhtä henkilöä epäillään vaaran aiheuttamisesta.

Poliisi tutki, että räjähdyksen aiheutti todennäköisimmin kaasupullossa ollut asetyleeni. Tutkimusten mukaan yhden kaasupullon venttiilin epäillään jääneen hieman auki, jolloin kaasua oli vuotanut pullosta auton sisään.

Asetyleeni on erittäin herkästi syttyvä kaasu, joka voi räjähtää suurella voimalla. Sen syttymiseen ei tarvita kuin kipinä, kuuma pinta tai esimerkiksi staattinen varaus.