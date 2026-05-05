Tappiota kärsinyt helsinkiläisravintola sulkeutui lopullisesti.

Tammikuussa ovensa väliaikaisesti sulkenut helsinkiläisravintola Tar on nyt sulkeutunut lopullisesti, kertoo Helsingin Uutiset. Ravintolan Facebook- ja Instagram-sivut on poistettu.

Kesällä 2025 avattu ravintola Tar Helsingin Tervasaaressa joutui sulkemaan alkuvuodesta ovensa jäätyneen vesiputken vuoksi. Ravintola oli tuolloin ollut ilman vettä jo muutaman viikon, eikä korjausaikataulusta ollut tietoa.

– Tämä on jo aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan valtavan isot tappiot, ja on tragedia myös henkilökunnan osalta, sillä ihmiset jouduttiin lomauttamaan ja kaikki heidän tekemänsä ruokavalmistelut heittämään pois, ravintolan somessa kerrottiin tammikuussa.

Yksi Tar-ravintolan yrittäjistä on Jasper Pääkkönen, joka tunnetaan myös lukuisista elokuva- ja televisiorooleistaan. Pääkkönen kertoi uudesta ravintolaprojektistaan keväällä 2025 Huomenta Suomen haastattelussa. Ravintola Tarin ravintoloitsijoina toimivat virolaiset Martti Siiman ja Tõnis Siigur.

Helsingin Uutisten mukaan Tar-ravintolan tiloissa avasi vappuviikolla kolmen päivän pop up -kahvila Cafe Tervis. Yrittäjä Joona Havisalmi kertoo Helsingin Uutisille, että tiloihin ollaan toukokuun lopussa avaamassa pysyvä ravintola toisella nimellä. Havisalmi toimii