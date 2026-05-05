Eduskunnassa käydään tiistaina tärkeä lähetekeskustelu ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioista.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa. Hänen mukaansa kyseessä on "todellinen hyssyttelyselonteko".

– Linjaukset on tehty kieli keskellä suuta, koska ei uskalleta sanoa ääneen sitä, minkä päivittäin luemme lehtien otsikoista: Yhdysvaltoihin ei voi enää luottaa, Koskela kommentoi.

Eduskunta on tänään keskustellut hallituksen laatimasta päivityksestä Suomen ulkopolitiikan tärkeimpään asiakirjaan, ulko- ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon.

Päivitystä alettiin laatia muun muassa Donald Trumpin Grönlantiin kohdistamien uhkauksien jälkeen.

"Donald Trump on ennalta-arvaamaton"

Selonteossa kerrotaan, että Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhdysvallat arvioi liittolaisiaan nykyisin näiden tuottaman hyödyn näkökulmasta.

Toisaalta Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyö on seloteon päivityksen mukaan monella alalla tiiviimpää kuin koskaan ja rakentavat keskustelut myös erimielisyyksistä yhä mahdollisia.

Yhdysvaltoja koskevat kirjaukset eivät selvästi ole vasemmistoliiton puheenjohtajan mielestä riittävän kriittisiä.

– Donald Trump on ennalta-arvaamaton johtaja, joka ajattelee vain omaa hyötyään. On aivan selvää, että meidän on jatkossa vähennettävä riippuvuuttamme Yhdysvalloista, Koskela tylytti.

