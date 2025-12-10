



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Nettikiusaaminen ajoi australialaisäidin teinipojan itsemurhaan Australialainen Mia Bannister esitteli pojalleen omistettua tatuointiaan 7. marraskuuta 2025 Sydneyssä. AFP / Lehtikuva Julkaistu 10.12.2025 07:24 MTV UUTISET – STT Mia Bannister on vakuuttunut siitä, että hänen poikansa eläisi yhä, jos teinien sosiaalisen median käyttöä valvova laki olisi ollut voimassa jo viime vuonna. Australialaisen Mia Bannisterin tatuoinnissa äiti pitää käsissään punaista särkynyttä sydäntä. Ikuisesti särkynyt sydän on Bannisterin oma, sillä hänen teini-ikäinen poikansa Ollie teki taannoin itsemurhan anoreksian ja säälimättömän nettikiusaamisen vuoksi. Bannister on vakuuttunut siitä, että Ollie eläisi yhä, jos Australiassa olisi jo viime vuonna ollut voimassa teini-ikäisten sosiaalisen median käyttöä voimakkaasti rajoittava laki. Lue myös: Miljoonat alle 16-vuotiaat menettävät sometilinsä, osa teineistä pelkää ahdistuksen ja yksinäisyyden kasvavan Kun Ollie sairastui anoreksiaan, hän turvautui sosiaaliseen mediaan saadakseen apua ja vertaistukea. Sitä ei juuri löytynyt, hellittämätöntä ivaa ja pilkkaa sen sijaan sitäkin enemmän. – Olin yksinhuoltaja ja koko ajan töissä, jotta emme olisi joutuneet kadulle. En täysin ymmärtänyt, mitä sosiaalisen median sivustoja hän käytti tai miten ne toimivat, Bannister muistelee. Bannisterin mukaan sosiaalisen median jätit ja niiden suodattamaton sisältö olivat suurimpia syyllisiä hänen poikansa kuolemaan. Lue myös: Asiantuntija: On järkyttävää, että itsemurhaa yrittäneitä nuoria kotiutetaan sairaalasta laitoksiin vielä saman päivän aikana





Valvonta hämärän peitossa

Keskiviikosta lähtien sosiaalisen median palveluiden kuten Facebookin, Instagramin, Redditin ja Tiktokin on huolehdittava siitä, että alle 16-vuotiaat eivät käytä palvelua. Motivaatiota teinien pitämiseksi loitolla palvelusta lisännee se, että yhtiöitä uhkaavat muussa tapauksessa miljoonasakot.

Kaikkien sosiaalisen median jättien ei tarvitse kieltopuuhiin ainakaan heti ryhtyä. Kymmenkunta palvelua, muun muassa WhatsApp, Discord ja Roblox, saavat jatkaa toimintaansa vanhaan malliin.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

1:43 Australiassa miljoonien alle 16-vuotiaan sometilit suljetaan tai estetään

Valvonta ja ennen kaikkea se, miten kiellettyihin palveluihin pyrkivien ikä aukottomasti varmistetaan, oli vielä juuri ennen lain voimaantuloa täysin hämärän peitossa. Parlamentin taannoisesta päätöksestä huolimatta osa asiantuntijoistakin oli yhä sitä mieltä, ettei laki ole oikea tapa rajata teinien somen käyttöä.

– Ei tämä ole oikea tapa lisätä verkon turvallisuutta nuorille. Tiedämme kokemuksesta, etteivät totaalikiellot usein toimi, perusteli Sydneyn yliopiston median ja viestinnän opettaja Catherine Page Jeffery.

Tarvetta rajoituksille kuitenkin olisi. Mission Australia -kansalaisjärjestön taannoisen kyselyn mukaan 97 prosenttia 15–19-vuotiaista teineistä sanoi käyttävänsä sosiaalista mediaa päivittäin. Heistä liki puolet oli somessa joka päivä vähintään kolme tuntia.

"Hyödyllisiä taitoja"

Monille nuorille sosiaalinen media on kuitenkin tärkeä paitsi yhteydenpidon alustana myös paikkana, jossa voi oppia hyödyllisiä taitoja tai jopa pyörittää omaa yritystä.

Ava Chanel Jones, 12, käyttää Instagram-tiliään muun muassa tanssiharrastukseensa, pienimuotoiseen mallina toimimiseen ja tuote-esittelyihin. Koronapandemian aikana harrastuksena alkanut toiminta on tuonut Jonesille yli 11 400 seuraajaa, säännölliset tulot Metalta ja ilmaisia tuotteita esiteltäviksi.

Hän käyttää sosiaalista mediaa myös yhteydenpitoon, mutta vain sellaisten ihmisten kanssa, jotka hän tuntee. Tuntemattomien viestit päätyvät kansioon, jota hänen äitinsä valvoo.

Ava ei tiedä, voiko hän sosiaalisen median kiellon jälkeen enää jatkaa toimintaansa, mikä harmittaa, koska hän on juuri lanseerannut kanavallaan oman vaatemallistonsa.

Poikaansa lohduttomasti ikävöivä Bannister sen sijaan kanavoi suruaan avustustyöhön, jolla hän pyrkii lisäämään tietoisuutta syömishäiriöistä ja sosiaalisen median säätelyn tärkeydestä.

– Teen sen hänen ja kaikkien muiden lasten puolesta. Niiden, jotka olemme jo menettäneet, ja niiden, jotka vielä voimme pelastaa.

Tarvitsetko keskustelutukea? MIELI ry tarjoaa apua: Mieli ry:n Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä numerossa 09 2525 0111. Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille Voit varata keskusteluajan kriisityöntekijälle oman alueesi kriisikeskukselle tai etävastaanotolle, jos tarvitset keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa. Tukinetissä voit osallistua ryhmächatteihin tai kahdenkeskisiin chatteihin, ottaa osaa ryhmäkeskusteluihin tai saada henkilökohtaisen tukihenkilön. Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille nuorille.

Meta aloitti jo nuorten tilien poistamisen Australiassa

Facebookin ja Instagramin emoyhtiö Meta kertoi jo viime viikolla aloittavansa lasten ja nuorten tilien poistamisen joiltakin alustoiltaan Australiassa uuden lain takia.

Myös Youtuben ja Tiktokin on joulukuun 10. päivän jälkeen estettävä kaikkien alle 16-vuotiaiden pääsy palveluihinsa.

Lasten ja nuorten uskotaan yrittävän kiertää epäoikeudenmukaiseksi kokemaansa lakia.

Digitaalista sananvapautta vaaliva Digital Freedom Project -järjestö kertoi taannoin haastavansa päätöksen pitävyyden oikeudessa. Järjestön mukaan kyseessä on epäoikeudenmukainen sananvapauden rajoittaminen.

Australialaisella Lewisin perheellä oli lain voimaantulon kynnyksellä ristiriitaisia käsityksiä siitä, miten se vaikuttaa.

– Minusta hallitus ei itsekään tiedä, mitä se on tekemässä. Tällä tuskin on mitään vaikutusta Australian lapsiin, uskoi perheen teini Layton Lewis, 15.

Laytonin äiti Emily Lewis taas katsoi lain tuovan nuorille mukanaan parempia ja aidompia ihmissuhteita.

– He tekevät kunnollisia suunnitelmia, kuten meilläkin oli tapana, tapaavat ystäviään kasvokkain. He käyvät aitoja keskusteluja ihmisten kanssa sen sijaan, että pitäisivät yllä kuvitteellisia ihmissuhteita verkossa.