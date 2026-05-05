Hollywood-tähti Luke Evansin asu sai inspiraationsa Tom of Finlandista.
New Yorkissa maanantain ja tiistain välisenä yönä Suomen aikaa järjestetyn Met-gaalan punaisella matolla julkkikset laittoivat jälleen parastaan.
Metropolian Museum of Arts -museon vuosittaisen gaalan pukukoodina oli tänä vuonna Fashion Is Art eli suomeksi Muoti on taidetta.
Rocky Horror Picture Show -musikaalia parhaillaan tähdittävä Hollywood-näyttelijä Luke Evans saapui gaalan punaiselle matolle nahkaan pukeutuneena.
Luke Evansin asu oli kunnianosoitus Tom of Filandille./All Over Press
Evans kertoi asun olleen kunnianosoitus Tom of Finlandille, joka on homoeroottisista piirroksistaan tunnettu sarjakuvapiirtäjä 70-luvulta.