Leijonien matkaan MM-kisoihin valmistavaan Ruotsin EHT-turnaukseen liittynyt Aleksander Barkov katseli kauden ajan jääkiekkoa aivan uudesta kulmasta.

Florida Panthersin kapteeni joutui koko kaudeksi sivuun leikkaushoitoa vaatineen polvivamman takia. Suureksi yllätykseksi Barkov päätti kuitenkin suunnata MM-kisoihin, vaikka alla ei ole yhtään sarjaottelua tältä kaudelta.

Jääkiekkoa hän on kuitenkin nähnyt toipumisaikanaan enemmän kuin pitkiin aikoihin.

– Yhtäkään peliä en pelannut, mutta paljon jääkiekkoa näin sivusta ja pääsin vähän harjoittelemaan ja kuntouttelemaan. Näin sitäkin puolta vähän enemmän, että kuinka vaikeaa se on, Barkov kertoi kaudestaan.

Samalla Barkov vahvisti, että hän olisi ollut valmis pelaamaan pudotuspeleissä, jos kaksinkertaisen mestarijoukkueen kausi olisi jatkunut runkosarjan jälkeen.

– Olen todella onnellinen, että sain mahdollisuuden tulla tänne mukaan. Olisin kuukausi sitten ollut valmis pelaamaan ja nyt vielä enemmän.

Barkov tietää pelaamattomuuden suureksi haasteeksi, mihin harjoitusmaaotteluilta tuoksahtavat Euro Hockey Tourin ottelut toimivat sopivana lääkkeenä. Suomi kohtaa torstaina Sveitsin, lauantaina Tshekin ja sunnuntaina Ruotsin.

– Kyllä ensimmäinen peli jännittää tosi paljon siinä mielessä, ei polven takia, vaan kun en ole pelannut pitkään aikaan, Barkov myönsi.

– Tietysti olen treenannut ja ollut jäällä tosi paljon, mutta pelaaminen on aina vähän eri. Innolla odotan ja mennään päivä kerrallaan.