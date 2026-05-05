Leijonien MM-joukkue ei saa ainuttakaan pelaajaa Dallas Starsista. Päävalmentaja Antti Pennanen vahvisti tiedon tiistaina mediatilaisuudessa.
Suomen jääkiekkomaajoukkue odotti Dallasista vahvistuksia Sveitsissä 15. toukokuuta alkaviin MM-kisoihin, mutta tuoreen tiedon mukaan myös Mikko Rantanen, Miro Heiskanen ja Esa Lindell ovat poissa laskuista.
Starsin suomalaispelaajista Roope Hintz ja Arttu Hyry olivat loukkaantuneina sivussa pudotuspeleistä. Dallas koki NHL:n playoffsien avauskierroksella tappion Minnesota Wildille otteluvoitoin 2–4.