Kiusaaminen tekee "stressihälytyksen" aivoihin, kertoo turkulaistutkimus.

Turun PET-keskuksen ja Turun yliopiston tutkimus osoittaa, että kiusatuksi joutuminen aiheuttaa ihmisessä vakavan hälytys- ja stressitilan.

Kiusaaminen vaikutti suoraan keskushermostoon

Tutkimus julkaistiin Journal of Neuroscience -tiedelehdessä. Sitä varten tarkasteltiin 11–14-vuotiaita nuoria sekä aikuisia, jotka katsoivat videoita.

Nuoria oli mukana 51, aikuisia 47. Lisäksi 57 aikuista katsoi tutkimusvideot silmän liikkeitä seuraavan kokeen aikana.

Osallistujat katsoivat toiminnallisen magneettikuvauksen aikana koulussa kuvattuja videoita, joissa katsojaa itseään joko kiusattiin tai hän oli myönteisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Videot oli kuvattu katselijan perspektiivistä.

Kun osallistuja näki itseensä kohdistuvaa kiusaamista, aivoissa aktivoitui laajasti aivojen tunne- ja stressinsäätelyyn liittyviä alueita, sekä aistimuksiin ja kehon tilojen havainnointiin liittyviä aivokuoren osia.

Kiusaamisen kokeminen siis vaikutti suoraan keskushermostoon.

– Niin nuorten kuin aikuistenkin aivovasteet kiusaamiseen olivat hyvin samankaltaisia, vaikka nuorilla aktivaatiot olivat osin voimakkaampia ja liittyivät enemmän kehollisiin tuntemuksiin. Tämä viittaa siihen, että kiusatuksi joutuminen koetaan kehossa erityisen voimakkaana uhkana nuoruusiässä, kertoo professori Lauri Nummenmaa Turun PET-keskuksesta tiedotteessa.

Jos nuori oli kertonut joutuneensa kiusatuksi koulussa, tutkijat havaitsivat kiusaamisvideoiden aikana voimakkaampia aivovasteita tunnesäätelyn alueilla.

– Tuloksemme osoittavat, että kiusaaminen ei ole pelkkä sosiaalinen ilmiö, vaan sillä on välittömiä ja mitattavia vaikutuksia keskushermostoon. Kiusatuksi joutuminen käynnistää aivoissa samanlaisia hälytysjärjestelmiä kuin fyysiset uhat, selittää väitöskirjatutkija Birgitta Paranko Turun PET-keskuksesta.

Yksikin kiusaamistilanne voi aiheuttaa stressireaktion

Aikuisilla kouluaikana koettu kiusaaminen liittyi osin vaimeampiin vasteisiin. Koska kiusaamisesta oli jo aikaa, tulos voi viitata aivojen pitkän aikavälin sopeutumiseen tai "turtumiseen".

– Kiusaamisella voi olla vakavia ja pitkäkestoisia seurauksia mielenterveydelle. Uudet tuloksemme korostavat tarvetta ehkäistä kiusaamista varhaisessa vaiheessa, sillä jo yksittäiset kiusaamistilanteet voivat aiheuttaa aivoissa stressireaktion, kertoo psykologian professori Christina Salmivalli Turun yliopiston INVEST-tutkimuskeskuksesta.

Lähde: UTU