Romanivaikuttaja vangittu epäiltynä henkirikoksen valmistelusta – kohteina mies ja nainen

Vartti Isberg kävi aiemmin Rikospaikan haastattelussa kertomassa, miten romaniyhteisö ja romanisuvuissa käytettävä väkivalta on muuttunut. Katso haastattelu videolta.

– En voi kieltää, etteikö se olisi ollut verikosto. En nähnyt muuta ratkaisua. Se vaivasi minua niin voimakkaasti, että en päässyt siitä yli. Se oli minulle sellainen asia, että en pystynyt nukkumaan tai ajattelemaan mitään muuta kuin, että vien tämän asian eräänä päivänä loppuun. Tämän miehen teko meidän sukuamme kohtaan oli niin järkyttävä. Meidän sukumme hajosi sen takia, siitä tuli valtava tuska ja ahdistus, hän perusteli tekoaan Rikospaikan haastattelussa.

Isberg on aiemmin syyllistynyt Tukholman ydinkeskustassa. Hän ampui vuonna 2001 toisen romanimiehen, joka oli syyllistynyt neloismurhaan. Uhri oli murhannut Isbergin isän, tädin ja kaksi hänelle läheistä miestä.

– Tuolloin poliisin on esitettävä lisää näyttöä rikoksesta, jos vangitsemista halutaan jatkaa. Kyllä poliisin tavoite on, että epäilty pysyy vankilassa.

– Paljon on tutkittavaa, joten moneen asiaan en voi vielä ottaa kantaa. Parin viikon päästä ollaan viisaampia, Lehtonen sanoo.

– Käsitykseni mukaan tästä ei voi käyttää myöskään sanaa verikosto. Tällöin epäillyn ja uhrien pitäisi kai olla samaa (etnistä) taustaa.

– Tässä on kyse yksityishenkilöiden välisistä ihmissuhteisiin liittyvistä asioista. Rikosepäily liittyy ihmissuhteen päättymiseen ja mustasukkaisuuteen, kertoo tutkinnanjohtaja Tommi Lehtonen Helsingin poliisista MTV:lle.

Romanivaikuttaja Vartti Isberg, 61, on vangittu törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Poliisin mukaan epäillyssä teossa kohteita oli kaksi ja uhka kohdistui heidän henkeensä.

– Olisin katunut sitä, jos olisin kohdistanut tekoni syyttömään ihmiseen. Kun tämä henkilö teki oman tekonsa, niin hän on kyllä tiennyt mitä se tarkoittaa ja mitkä seuraukset sillä ovat. On olemassa meidän lait ja valtion lait.