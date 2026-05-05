Romanivaikuttaja Vartti Isberg, 61, on vangittu törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta. Poliisin mukaan epäillyssä teossa kohteita oli kaksi ja uhka kohdistui heidän henkeensä.
Poliisi otti Isbergin kiinni viime keskiviikkona. Helsingin käräjäoikeus vangitsi Isbergin sunnuntaina todennäköisin syin epäiltynä.
– Tässä on kyse yksityishenkilöiden välisistä ihmissuhteisiin liittyvistä asioista. Rikosepäily liittyy ihmissuhteen päättymiseen ja mustasukkaisuuteen, kertoo tutkinnanjohtaja Tommi Lehtonen Helsingin poliisista MTV:lle.
Hän painottaa, ettei uhkaa ole kohdistunut suurempaan ihmisjoukkoon.
– Käsitykseni mukaan tästä ei voi käyttää myöskään sanaa verikosto. Tällöin epäillyn ja uhrien pitäisi kai olla samaa (etnistä) taustaa.
Epäilty tekoaika on helmikuun alusta huhtikuun loppuun.
Uhrit aktiivisia
Poliisin tietoon rikos tuli, kun epäillyn rikoksen kohteena olevat henkilöt tekivät rikosilmoituksen. Uhrit ovat nainen ja mies.
– Kyllä poliisi näkee, että kyseessä oli henkeen kohdistuva uhka. Varsinaista tekotapaa en pysty kommentoimaan, Lehtonen sanoo.
– Se ettei teko ole toteutunut, on yhdistelmä asianomistajien aktiivisia toimia ja poliisin toimintaa. Poliisi on pyrkinyt estämään sen, ettei mitään tapahdu.
Poliisi painottaa, että esitutkinta asiassa on vielä aivan alussa.
– Paljon on tutkittavaa, joten moneen asiaan en voi vielä ottaa kantaa. Parin viikon päästä ollaan viisaampia, Lehtonen sanoo.
– Tuolloin poliisin on esitettävä lisää näyttöä rikoksesta, jos vangitsemista halutaan jatkaa. Kyllä poliisin tavoite on, että epäilty pysyy vankilassa.
MTV Uutiset ei tavoittanut Isbergin avustajaa kommentoimaan rikosepäilyä.
Tuomittu aiemmin henkirikoksesta
Isberg on aiemmin syyllistynyt Tukholman ydinkeskustassa. Hän ampui vuonna 2001 toisen romanimiehen, joka oli syyllistynyt neloismurhaan. Uhri oli murhannut Isbergin isän, tädin ja kaksi hänelle läheistä miestä.
– En voi kieltää, etteikö se olisi ollut verikosto. En nähnyt muuta ratkaisua. Se vaivasi minua niin voimakkaasti, että en päässyt siitä yli. Se oli minulle sellainen asia, että en pystynyt nukkumaan tai ajattelemaan mitään muuta kuin, että vien tämän asian eräänä päivänä loppuun. Tämän miehen teko meidän sukuamme kohtaan oli niin järkyttävä. Meidän sukumme hajosi sen takia, siitä tuli valtava tuska ja ahdistus, hän perusteli tekoaan Rikospaikan haastattelussa.