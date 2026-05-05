Koulut suljettiin ainakin täksi päiväksi.
Poliisi on saanut tiedon uhkauksesta, joka kohdistuu useaan kouluun Oulussa.
Uhkauksen vuoksi koulunkäynti päätettiin keskeyttää uhatuilla kouluilla.
Poliisin tämänhetkisen tiedon perusteella uhkaus on aiheeton. Tapausta tutkitaan laittomana uhkauksena ja perättömänä vaarailmoituksena. Uhkauksessa mainitulla henkilöllä ei poliisin mukaan ole osuutta tapaukseen.
– Kouluun on turvallista mennä huomenna, poliisi alleviivaa.
Poliisi sai tiedon uhkauksesta tiistaina noin kello 10.