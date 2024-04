Itäkeskuksen koulussa kitketään kiusaamista – näillä keinoilla hölmöily jää vähemmälle

Keskustelu koulukiusaamisesta ja oppilaiden hyvinvoinnista on kiihtynyt Vantaan kouluampumisen seurauksena. Poliisin mukaan vaikuttaa siltä, että tragedian motiiviksi on paljastunut koulukiusaaminen.

Viimeisin keino kiusaamisen kitkemiseen ovat kouluvalmentajat. Uudenlaiseen työnkuvaan ei kuulu opettaminen tai arvostelu, vaan päätavoite on tukea oppilaiden hyvinvointia.

Kouluvalmentajien työtehtäviin kuuluu muun muassa välituntitoiminnan kehittelyä, oppilaiden kohtaamista ja kiistatilanteiden selvittelyä. Lisäksi valmentajat voivat auttaa oppilaita kehittämään tunne- ja vuorovaikutustaitojaan.

Oppilaat vastaanottavaisia

Itäkeskuksen peruskoulun kouluvalmentaja Eila Musikan mukaan oppilaat ovat olleet vastaanottavaisia toiminnalle.

– Oppilaat aika nopeasti tajuavat, että minä olen heidän puolellaan ja heitä auttamassa, jotta kouluviihtyvyys ja toisten kanssa toimeentulo paranisi, Musikka sanoo.

Helsingissä kouluvalmentajia kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 2019 ja nyt heitä on pääkaupunkiseudulla jo lähemmäs 30. Arviot toiminnasta ovat olleet positiivisia ja kouluvalmentajat on nähty tarpeellisena lisänä henkilökuntaan.

Itäkeskuksen peruskoulun rehtori Jutta-Riina Karhunen on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa kouluvalmentajien isoin valtti on aika.

– Opettajat ovat kiinni oppitunneilla ja koulun muu henkilöstö on aika paljon kiinni erilaisissa tehtävissä. Yksi kouluvalmentajan tärkeimpiä tehtäviä on olla läsnä, heillä on aikaa kuunnella ja selvittää, Karhunen tiivistää.

Aktiviteetit vähentävät hölmöilyyn jäävää aikaa

Myös Itäkeskuksen peruskoulun oppilaat näyttävät suhtautuvan toimintaan positiivisesti. Danin mukaan kouluvalmentajan järjestämät aktiviteetit, kuten futis- ja pleikkavälkät, vähentävät kiusaamista.

– Me ollaan yleensä kiireisiä, eikä sen takia enää hölmöillä, Dan toteaa.

Myös koulussa opiskelevan Semyanin mielestä kouluvalmentajien läsnäolo on vähentänyt kiusaamista.

– Niille, jotka on kiusannu muita, on puhuttu vähän enemmän ja ne on vähentänyt kiusaamista kouluvalmentajan takia, Semyan kertoo.

Vernan mielestä kouluvalmentajia on helpompi lähestyä kuin muuta koulun henkilökuntaa, sillä he ovat "paljon rennompia". Vernan mukaan kouluvalmentajilla on myös enemmän aikaa kuunnella oppilaita.

– Jos tulee jotain riitoja tai kiusaamiskohtauksia, niin kouluvalmentajalla on aikaa ottaa molempien osapuolet huomioon, Verna kiittää.

– Joillakin voi olla itsellä niin paha olla, että se purkaa sen vaikka tietämättä johonkin toiseen ja sitten se alkaa tehdä sitä enemmän ja enemmän.

Kiusaajat eivät aina tiedosta kiusaavansa

Kiusaamista voi olla vaikea huomata ja se naamioidaan usein leikiksi tai "läpäksi". Dan kertoo, että joskus kiusaajatkaan eivät tiedosta kiusaavansa.

– Yleensä jotkut ei tiedä, et ne kiusaa jotain. Voi olla sen takia myös, Dan selittää kiusaamisen taustasyitä.

Kouluissa kasvava ilmiö on niin sanotun snitsaamisen vastustaminen. Oppilaat eivät uskalla kertoa kiusaamisesta aikuiselle, sillä he pelkäävät snitsin eli suomeksi vasikan mainetta.