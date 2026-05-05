Etelä-Suomessa vuodenaika on vaihtunut keväiseksi. Pohjoisessa sen sijaan todellisuus on vielä toinen.

Vapun lämpimän sään jälkeen Koillismaallekin iski takatalvi.

MTV Uutisille Taivalkoskelta videon lähettänyt Arttu Papinaho kertoo, että Koillismaalla lumet lähtivät poikkeuksellisen aikaisin, ja normaalisti erittäin lumiselle seudulle satoi talvella tavanomaista vähemmän lunta.

Takatalvea oli Papinahon mukaan osattu seudulla odottaa.

– Itse en vaihtanut vielä kesärenkaita, ja kyllä oli tänä aamuna tarpeen.

Papinahon mukaan hänen kuvaamansa video tien päältä on kuvattu kymmenen maissa tiistaiaamuna.

Lunta on kotipihassakin senttitolkulla.

– Räkättirastaat hyppivät lumen päällä, kun ei ole mustaa maata, mistä nokkia matoja. Puiden juuressa näkyy sen verran ruohikkoa, että siellä ne hyppivät, Papinaho kuvaa tilannetta.

Hän on luottavainen, että kevät ja kesä koittavat vielä pohjoiseenkin.

– Odotus on kova. Tykkään itse erittäin lämpimistä kesistä, Papinaho summaa.