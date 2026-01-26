Onko nyt Kiinan odottama tilaisuus ottaa Taiwan? | MTV Uutiset
Onko nyt Kiinan vuosikymmeniä odottama hetki? "Ei tule toistumaan"
1:32Haistaako Kiina nyt tilaisuuden napata Taiwan? "Juuri nyt on se hetki". Studiossa MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki sekä ulkomaantoimittajat Jouko Luhtala ja Jarno Miettinen.
Julkaistu 26.01.2026 15:35
Ville Eklund
Moni maa näkee nyt mahdollisuuden tehdä kauppaa Kiinan kanssa, mutta näkeekö Kiina mahdollisuuden Taiwaniin?
Suomi ja lukuisat muut Euroopan maat vierailevat nyt tiiviisti Kiinassa syventämässä kauppakumppanuuksiaan idän suurmahdin kanssa. Huomenta Suomen Etupiiri-ohjelmassa nähdään, että taustalla on kasvanut epäluottamus Yhdysvaltoja kohtaan.
– Rimahan on aivan poikkeuksellisen alhaalla suurvaltapolitiikassa tällä hetkellä. Jos löytyy suurvaltakumppani, joka ei uhkaile viedä alueitasi tai julistaa kauppasotaa sosiaalisessa mediassa joka toinen viikko, ollaan jo varsin pitkällä, MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Jouko Luhtala toteaa.
Kuulevatko Kiinan-kauppaa tekevät pian Trumpin ärähdyksen?
Kiina haluaa olla varteenotettava toinen supervalta Yhdysvaltojen kanssa. Se haluaa olla valtava kauppatekijä ja hallita omia lähialueitaan. Samalla se haluaa muuttaa maailmaa vähemmän yhdysvaltalaiseksi, sillä kansainväliset instituutiot ovat hyvin amerikkalaisia.
– Mitä tietysti Trump tässä kovasti auttaa murskatessaan näitä omia instituutioitaan, Luhtala toteaa.
Vuosikymmeniä eli viisaus, jonka mukaan "Kiinaa kiinnostaa Kiina". Tällä viitataan tiettyyn maata leimanneeseen sisäänpäinkääntyneisyyteen. Kivimäen mukaan muutoksen tuulet saattavat kuitenkin olla käsillä.
– Tämä aika, jota me elämme, saattaa hyvin mahdollistaa sellaisen momentumin, että Kiinaa saattaa alkaa kiinnostaa jokin muukin kuin Kiina, Kivimäki arvioi.
Myös toisenlainen käänteen hetki voi olla käsillä. Aikana, jona Yhdysvallat iski Venezuelaan ja uhkaa ottavansa Grönlannin vaikka asevoimin, voi näyttäytyä Kiinalle houkuttelevalta mahdollisuudelta saada Taiwan jälleen osaksi itseään.
Kivimäki toteaa, että nyt käynnissä oleva hetki kaikkine instituutioiden murentumisineen saattaa näyttäytyä Kiinalle vuosikymmenien mahdollisuutena Taiwanin suhteen.
– Se saattaa Kiinan näkökulmasta avata sellaisen ikkunan, että juuri nyt on momentti, joka ei tule toistumaan. Juuri nyt on se hetki, jolloin kannattaa aktivoitua Taiwanin suhteen, koska yhtä hyvää hetkeä ei välttämättä koskaan tule, Kivimäki arvioi.
Kiinaa saattavat kuitenkin hillitä Venäjän kokemukset Ukrainassa, mutta myös Taiwaniin kajoamisen hintana lähtevä status. Kiina on vakuuttanut olevansa supervaltastatusta hakeva valtio, jonka kanssa voidaan elää rauhanomaisesti. Taiwaniin kajoamisen jälkeen Yhdysvallat ei näkisi sitä enää niin.
10:28Etupiiri: Onko Kiinasta lännen kumppaniksi? Studiossa MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki sekä ulkomaantoimittajat Jouko Luhtala ja Jarno Miettinen.