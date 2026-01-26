Moni maa näkee nyt mahdollisuuden tehdä kauppaa Kiinan kanssa, mutta näkeekö Kiina mahdollisuuden Taiwaniin?

Suomi ja lukuisat muut Euroopan maat vierailevat nyt tiiviisti Kiinassa syventämässä kauppakumppanuuksiaan idän suurmahdin kanssa. Huomenta Suomen Etupiiri-ohjelmassa nähdään, että taustalla on kasvanut epäluottamus Yhdysvaltoja kohtaan.

– Rimahan on aivan poikkeuksellisen alhaalla suurvaltapolitiikassa tällä hetkellä. Jos löytyy suurvaltakumppani, joka ei uhkaile viedä alueitasi tai julistaa kauppasotaa sosiaalisessa mediassa joka toinen viikko, ollaan jo varsin pitkällä, MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Jouko Luhtala toteaa.

MTV:n ulkomaantoimittajat epäilevät, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saattaa ärähtää kauppasuhteiden tiivistämisestä.