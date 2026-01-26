Orpon on tarkoitus tavata tiistaina muun muassa Kiinan presidentti Xi Jinping ja pääministeri Li Qiang. Tänään maanantaina pääministeri tapaa Kiinan kauppaministerin.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on vierailulla Kiinassa. Orpon on tarkoitus tavata tiistaina Kiinan presidentti Xi Jinping, pääministeri Li Qiang ja kansankongressin puhemies Zhao Leji.
Valtioneuvoston kanslia kertoi vierailusta viime viikolla.
Tänään maanantaina Orpo tapaa Kiinan kauppaministeri Wang Wentaon yhdessä suomalaisyritysten edustajien kanssa.
Matkan tarkoituksena on jatkaa dialogia Kiinan johdon kanssa sekä edistää Suomen liiketoimintamahdollisuuksia Kiinassa, valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan.
Orpo matkusti maan pääkaupunkiin Pekingiin sunnuntaina. Edellisen pääministerivierailun Kiinaan teki pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vuonna 2017.