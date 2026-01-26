Liiketoiminta ja kehitys

Matkan tarkoituksena on jatkaa dialogia Kiinan johdon kanssa sekä edistää Suomen liiketoimintamahdollisuuksia Kiinassa, valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan.

Tänään maanantaina Orpo tapaa Kiinan kauppaministeri Wang Wentaon yhdessä suomalaisyritysten edustajien kanssa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on vierailulla Kiinassa. Orpon on tarkoitus tavata tiistaina Kiinan presidentti Xi Jinping , pääministeri Li Qiang ja kansankongressin puhemies Zhao Leji .

Orpo: Kiina tärkeä vientimarkkina

Virallisten keskusteluiden aiheina Pekingissä ovat Suomen ja Kiinan kahdenväliset suhteet sekä muun muassa Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.

Orpon mukaan Kiinan kanssa on tärkeä keskustella ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä, kuten sääntöpohjaisen järjestelmän ja kaupan haasteista.

– Kiina on tärkeä vientimarkkina suomalaisyrityksille ja EU:n toiseksi suurin kauppakumppani. EU:n ja Kiinan suhteen tulee perustua vastavuoroisuuteen ja tasapuoliseen markkinoillepääsyyn, Orpo sanoo tiedotteessa.