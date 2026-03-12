Norjan supertähti Johannes Hösflot Kläbon raju kaatuminen nousi torstaina maastohiihdon maailmancupin suurimmaksi puheenaiheeksi.

Kläbo kaatui rajusti Drammenin sprinttivälierässä, kun Ben Ogden kaatui hänen eteensä. Kläbo löi kaatumisensa yhteydessä takaraivonsa voimalla latuun.

Norjalaisemedioiden mukaan Kläbo vietiin sairaalaan jatkotutkimuksia varten.

– Hän on hieman tokkurassa, mutta muuten minulla ei ole vielä mitään kerrottavaa. Hänet viedään lääkärintarkastukseen, Norjan sprinttivalmentaja Arild Monsen kertoi NRK:lle.

Raju kaatuminen säikäytti norjalaisen TV2:n asiantuntijat Petter Northugin ja Petter Soleng Skinstadin.

– Tuo ei näyttänyt kivalta. Hän löi takaraivonsa lumeen. Se on suolattu, joten tiedämme, että se on kovaa. Toivottavasti Johannes voi hyvin ja näemme hänet myöhemmin 50 kilometrin kisassa, Northug kommentoi TV2:lle.

– Onneksi hän oli jaloillaan ja sai apua. Kun kyse on päävammasta, hänen kautensa voi pahimmillaan olla ohi, Northug jatkaa.

Skinstad korostaa, että mikäli Kläbo sai kaatumisensa seurauksena aivotärähdyksen, on hänen syytä ottaa loppukausi rauhallisesti.

– Emme saa jättää huomioimatta, että mahdollisen aivotärähdyksen takia Kläbon on oltava varovaisempi tulevaisuudessa. Tällä voi olla vakaviakin seurauksia. Mutta emme ole vielä kuulleet mitään raporttia tilanteesta, Skinstad huomauttaa.