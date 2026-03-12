Hämähäkkirosvoksi nimetty mies kiipeili asuntoihin Sao Paulossa. Asiasta uutisoi ENEX.

Mies kiipesi asuinrakennusten seiniä pitkin ihmisten parvekkeille ja siitä edelleen sisään asuntoihin Brasiliassa.

Sao Paulon poliisin jakamilla videoilla näkyy miehen könyäminen yhdelle parvekkeelle.

Toisella videolla hän kohtaa koiran eräässä asunnossa. Videolla koira alkaa haukkua ja mies poistuu. Heti sen jälkeen nainen saapuu katsomaan, miksi terrieri haukkuu.

Naisen kannalta karmea hetki tallentui hänen asunnossa olleeseen valvontakameraan, joita oli myös muissa asunnoissa, joihin mies kiipesi.

Poliisin mukaan Hämähäkkirosvona tituleerattu mies oli päästetty aiemmin ehdonalaiseen vapauteen vankilasta, ja hänet pidätettiin keskiviikkona.

Katso videot yltä.

