Kiina kehottaa Yhdysvaltoja perumaan presidentti Donald Trumpin ilmoittamat yksipuoliset tuontitullit korkeimman oikeuden tullipäätöksen jälkeen.

Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi perjantaina Donald Trumpin aiemmin poikkeuslain nojalla asettamat laajat tuontitullit.

Päätöksen jälkeen Trump on ilmoittanut jo uudesta maailmanlaajuisesta tuontitullista, joka pohjaa eri säädökseen kuin tuomioistuimen perumat tullit.

Kiinan kauppaministeriö ilmoitti maanantaina tekevänsä "kattavan arvioinnin" korkeimman oikeuden päätöksen vaikutuksista ja kehotti Yhdysvaltoja perumaan tullit.

– Kiina kehottaa Yhdysvaltoja perumaan yksipuoliset tullitoimenpiteensä kauppakumppaneilleen -- kauppasodassa ei ole voittajia, ja protektionismi ei johda mihinkään, kiinalaisministeriö totesi lausunnossaan.

Kiinan ulkoministeriö puolestaan totesi, että se seuraa tarkasti Yhdysvaltain mahdollisia toimia korotettujen tullien ylläpitämiseksi.

– Yhdysvallat suunnittelee parhaillaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä, kuten kauppatutkintoja, voidakseen pitää voimassa korotetut tullit kauppakumppaneilleen. Kiina seuraa tätä edelleen tarkasti ja suojelee päättäväisesti Kiinan etuja, ulkoministeriö sanoi.

Lue lisää: Trump nostaakin maailmanlaajuisen tuontitullin 15 prosenttiin

Uusi tulli voimaan tiistaina

Perjantaisessa päätöksessään korkein oikeus katsoi, että Trump oli ylittänyt valtaoikeutensa määrätessään laajoja, globaaleja tuontitulleja.

Tuomioistuimen päätös ei kuitenkaan kumonnut niitä Trumpin asettamia tulleja, jotka koskevat tiettyä alaa tai tavaratyyppiä, kuten terästä, alumiinia tai autoja.

Sen sijaan laittomiksi todettiin hätätilalla perustellut, kokonaisia maita koskeneet yleisluontoiset tullit.

Päätöksen jälkeen Trump ilmoitti uudesta maailmanlaajuisesta tullista, jonka on määrä astua voimaan tiistaina.

Trump ilmoitti ensin perjantaina nostavansa maailmanlaajuisen tuontitullin kymmeneen prosenttiin, mutta kertoi jo lauantaina korottavansa tullin sittenkin 15 prosenttiin.

Uusi tulli perustuu säädökseen, joka antaa presidentille oikeuden määrätä tuontitulleja pisimmillään 150 päiväksi, ja tullien voimassa oloa voidaan pitkittää vain kongressin luvalla.