Detroitin juutalaisten yhteenliittymän mukaan kaikki alueen juutalaispyhäköt ja tilat suljettiin varotoimenpiteenä hyökkäyksen jälkeen.

Yhdysvalloissa synagogaan tunkeutunut epäilty hyökkääjä kuoli torstaina Detroitin luoteispuolella Michiganissa, poliisi kertoi. Kenenkään muun ei heti tapahtuman jälkeen tiedetty kuolleen.



Oaklandin sheriffin Mike Bouchardin mukaan epäilty tunkeutui Temple Israel -synagogaan ajamalla autolla päin ovia. Tämän jälkeen alkoi tulitaistelu synagogan turvallisuudesta vastaavien kanssa. Auto syttyi tuleen, ja jotain ilmeisesti räjähti autossa.

Paikalla oli runsaasti pelastushenkilökuntaa.AFP / Lehtikuva

Sheriffin mukaan epäillyn auto törmäsi yhteen turvallisuustiimin jäsenistä, ja tämä vietiin sairaalaan.



Bouchard kertoi NBC-kanavalle, että epäilty löydettiin kuolleena autosta. Heti ei ollut selvää, oliko hänet ammuttu, vai kuoliko hyökkääjä tulipalon seurauksena.



Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer tuomitsi hyökkäyksen



– Antisemitismillä ja väkivallalla ei ole sijaa Michiganissa. Michiganin juutalaisyhteisön tulisi saada elää ja harjoittaa uskontoaan rauhassa, Whitmer sanoi.