Rikostoimittaja Tiia Palmén palkittiin Jarkko Sipilä -palkinnolla.

Oikeustoimittajat ry on myöntänyt vuoden 2025 Jarkko Sipilä -palkinnon MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Tiia Palménille poliisien itsemurhia koskevasta uutisoinnista.

Palmén uutisoi MTV:llä ensimmäisenä poliisien poikkeuksellisista itsemurhatapauksista Suomessa. Palménin uutinen julkaistiin 7. helmikuuta 2025.

Tiedotteen mukaan voittajauutinen valittiin yksimielisesti uutisen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi. Poliisi ei ollut tiedottanut kummastakaan tapauksesta julkisuuteen ennen MTV Uutisia.

Palmén sanoo olevansa otettu ja iloinen saamastaan palkinnosta ja tunnustuksesta uutisen saaman valtavan huomion ja ristiriitaisen vastaanoton takia.

– Sain siitä sekä kiitosta että kritiikkiä erityisesti poliisin sisältä, mutta tärkeintä on, että asia puhutti paljon. Toivon, että tämän uutisen myötä herättiin myös keskustelemaan enemmän poliisien hyvinvoinnista, Palmén iloitsee.

Jarkko Sipilä -palkinnolla kunnioitetaan Oikeustoimittajat ry:n pitkäaikaisen puheenjohtajan, rikostoimittajan ja kirjailijan Jarkko Sipilän muistoa. Sipilä menehtyi maaliskuussa 2022.