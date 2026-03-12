Elokuva-ala sai pitää kynsin ja hampain puolustetun rahallisen tukensa. Säätiön toimitusjohtaja kiittää pääministeriä.

Elokuva-alalle jaettiin vuoden tärkein tukipotti, kun päätökset elokuvasäätiön tuen saaneista elokuvista julkistettiin tänään.

Vielä viime syksynä ala oli tiukan paikan edessä: hallitus uhkasi napsaista elokuva-alan valtionavustuksista pois jopa kolmasosan. Ala nosti asiasta ison julkisen melun ja leikkaukset peruttiin viime hetkellä.

Asian ytimessä -ohjelmassa vieraillut Elokuvasäätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen muistelee syksyä, joka oli raskas.

Saarinen kertoo henkilökohtaisesti tehneensä kuusi viikkoa töitä "yötä päivää", jotta leikkaukset peruttaisiin.

– Se oli virhe ja vääryys. Kolmasosa yhden kokonaisen kulttuurialan valtionavustuksista kerralla pois. Se oli käsittämätön ehdotus, Saarinen muistelee.

Saarinen muistaa kuinka valoa alkoi tulla tunnelin päähän, kun hän kuuli pääministerilttä yllättävät sanat.

– Pitää tässä Petteri Orpoa kiittää, koska hän sanoi suoraan itse, että tämä on virhe ja virhe pitää korjata. Hienoa, että sanottiin tämä ääneen, Saarinen kertoo.