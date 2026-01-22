Professori Teivaisen mukaan Kiina puhuu Davosissa nyt ”vähän samaan tapaan kuin on totuttu, että Yhdysvallat on ennen Trumpia puhunut siellä”.

Maailman politiikassa tapahtuu tällä hetkellä paljon.

Keskiviikkona uutisoitiin, että Grönlanti-kysymyksessä on syntynyt alustava sopu.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei tarkentanut, millaisesta sopimuksesta on kyse, mutta sanoo sen antavan Yhdysvalloille kaiken, mitä maa haluaa. Trumpin mukaan Grönlanti-sopimus kestää "ikuisuuden".

Samalla Trump sanoi Grönlanti-sovun myötä peruneensa tullit, joiden oli määrä tulla voimaan 1. helmikuuta. Tullit koskivat Suomea ja seitsemää muuta valtiota.

Mutta entä miten Kiina pyrkii hyödyntämään tilannetta samalla, kun Yhdysvallat myllertää maailman tilannetta?

Demo Finlandin toiminnanjohtaja Anu Juvonen kommentoi aihetta Huomenta Suomessa taustoituksella.

– Kiinahan on vahvistanut autoritääristä valtajärjestelmää globaalissa etelässä kuten Afrikassa jo useiden vuosien ajan, yli 15 vuoden ajan, strategisesti ja tarkoituksenmukaisesti tuoden myös vastanarratiivia ihmisoikeuksien universaaliudelle ja muulle muun muassa kouluttaen poliitikkoja ja puoluejohtajia.

Tämän suhteen pitääkin olla Juvosen mukaan todella tarkkana sekä EU:ssa että Suomessa, jotta "mekin osaamme olla strategisempia".

– Koska tällä hetkellä esimerkiksi EU investoi valtavasti EU:n mittakaavassa tällaiseen global gatewayhin, eli infrahankkeisiin, mitä myös Kiina on tehnyt. Mutta samaan aikaan Kiina tukee tätä pehmeää valtaa siellä omista näkökulmistaan ja tässä maailmantilanteessa kaikkien etu on se, että demokratiaa tuetaan.

Näin Kiina puhuu Davosissa

Tällä hetkellä maailman johtajat kokoontuvat Sveitsin Davosissa järjestettävässä Maailman talousfoorumissa.

Suomea foorumissa edustaa presidentti Alexander Stubb. Myös Kiinalla on edustaja, maan varapääministeri He Lifeng.

Presidentti Trump puolestaan saapui tapaamiseen keskiviikkona ja piti puheen.

Maailman politiikan professori Teivo Teivaisen mukaan Kiina puhuu Davosissa nyt ”vähän samaan tapaan kuin on totuttu, että Yhdysvallat on ennen Trumpia puhunut siellä”.

– Eli vapaat markkinat, stabiili kansainvälinen järjestelmä, kansainvälisten instituutioiden ja kansainvälisen lain kunnioitus.

– Kiina puhuu nyt sellaista kieltä kaiken tämän autoritaarisuuden kuorrutuksena, joka jollain tapaa vetoaa siihen, mihin Euroopassakin on totuttu vetoamaan pitkään.

Viime viikolla uutisoitiin, että Kanadan pääministeri Mark Carney solmi merkittävän kauppasopimuksen Kiinan kanssa. Lisäksi hän tavoittelee Kanadalle merkittävämpää asemaa maailman kauppajärjestyksessä. Asiasta kertoo muun muassa Reuters.

Voiko tässä käydä niin, että yhtäkkiä Euroopan liittolaiseksi alkaa muodostua Kiina?

– Varmasti jonkunnäköisiä liittolaisuuksia kauppaankin liittyen on jatkossakin, Juvonen puolestaan arvioi.

– Kyllähän se on ihan erinomaisen tärkeää myös esimerkiksi Suomen kaltaiselle demokraattiselle toimijalle, että myös ne meidän perusarvot on jatkossakin tuettuja myös rahoituksen kautta, eli oikeusvaltio, ihmisoikeudet ja demokratia.

Juvonen myös huomauttaa, että autoritaarisuus tuo epävakautta.

– Me nähdään se Yhdysvaltojenkin kohdalla tällä hetkellä. Eli se autoritaarisuuden vahvistuminen Yhdysvalloissa tuo ennakoimattomuutta ja murentaa tätä meidän kansainvälistä luottamukseen perustuvaa kansainvälistä järjestelmää.

Lisätty tieto Kanadan ja Kiinan kauppasopimuksen 22.1.2026 kello 9.47.

Korjattu Teivaisen etunimeä jutusta kello 9.30.