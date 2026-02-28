Suomalaisten halu tilata halpaa verkkokauppatavaraa EU:n ulkopuolelta ei ole hiipumassa vaan päinvastoin.

Tullin tilastoista selviää, että viime vuonna enintään 150 euron arvoisten tavaroiden tuonti-ilmoitusten määrä kasvoi 46 prosenttia edellisvuodesta. Eli tavaraeriä saapui Suomeen viime vuonna huikeat 54,5 miljoonaa, tästä määrästä noin neljännes jatkaa matkaa muualle Eurooppaan. Mutta joka tapauksessa Suomeen jäävän tavaran osuus on käsittämättömän iso.

Mitä nämä paketit sitten sisältävät? Suurimmassa osassa on tekstiilejä: yli kolmannes on vaatteita ja muita tekstiilitavaroita. Seuraavina tulevat erilaiset kojeet ja laitteet sekä jalkineet ja päähineet. Lähes kaikki tulee Kiinasta.

Finlaysonin liiketoimintajohtaja Jukka Kurttila on suominut kovin sanoin kiinalaisista verkkokaupoista tilaamista.

– Itse olen alkanut verrata tätä sukupuolitautiin. Vähän aikaa tuntuu hyvältä tilatessa, saa paljon roinaa halvalla, mutta kyllä se krapula on kova ja sattuu lujaa, sanoo Kurttila.

Krääsävyöry vaikuttaa suomalaisiin yrityksiin

Krääsän tilaaminen on haluttu laittaa kuriin kansalaisaloitteella, joka on nyt eduskunnan talousvaliokunnan käsittelyssä. Jotain pitäisi tehdä ja nopeasti, monet kotimaiset alan yritykset ovat ilmoittaneet, että kiinalaiset verkkokaupat haastavat jo kotimarkkinoilla.

–Joulukuussa tehdyssä jäsenkyselyssä 60 prosenttia ilmoitti, että se vaikuttaa heidän liikevaihtoonsa, sanoo Marja-Liisa Permikangas, Suomen Tekstiili ja Muodin toimitusjohtaja.

Sukupuolitaudiksi nimetyn kauppailoittelun hinta on Suomelle kallis.