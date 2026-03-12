Suuri journalistipalkinto -gaalassa on palkittu vuoden 2025 parhaat toimittajat ja jutut.

Helsingin Sanomien Berliinin-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen on palkittu vuoden journalistina Suuri journalistipalkinto -gaalassa. Gaala järjestettiin torstai-iltana Oulussa.

Palkintoperusteluissa Turtiaisen kuvaillaan tekevän merkityksellistä, vaikuttavaa ja kiinnostavaa journalismia Euroopan ytimessä.

– Hän uskaltaa kertoa isojen uutisten lisäksi tarkkanäköisesti ja hauskasti eurooppalaisten arjesta. Turtiainen kertoo ymmärrettävästi ja näkemyksellisesti isoista asioista ja löytää oleellisen, palkintoperusteluissa kerrotaan.

Ilta-Sanomien toimittajalle vuoden juttu -palkinto

Vuoden juttuna palkittiin Ilta-Sanomien toimittajan Meri Suomisen juttu verkkofoorumista, joka houkuttelee haavoittuvassa asemassa olevia nuoria itsemurhaan. Suominen työskenteli jutun parissa yli vuoden.

– Artikkeli nosti esille vaarallisen ilmiön, jonka edessä viranomaiset ovat pitkälti voimattomia. Kansainvälisesti foorumi on yhdistetty vähintään kymmeniin, jopa satoihin itsemurhiin.

Suominen haastatteli juttuun itsemurhan tehneen suomalaismiehen äitiä ja siskoa, jotka kertoivat läheisensä kohtalosta.

Ennen kuolemaansa mies oli raportoinut foorumilla itsetuhoisesta suunnitelmastaan yksityiskohtaisesti.

Poikkeuksellisen laajaa näyttöä

Vuoden alueellisen jutun palkinnon sai Turun Sanomien Ella Airas-Salminen jutustaan väärinkäytöksistä turkulaisessa lastenkodissa.

Palkintoperustelujen mukaan juttu paljasti vuosien ajan jatkuneet väärinkäytökset ja lasten kaltoinkohtelut.

Jutun näyttöä kuvaillaan poikkeuksellisen laajaksi ja perustelluksi.

– Asiakirjojen lisäksi lastenkodin ongelmista kertovat entiset työntekijät ja useampi entinen lastenkodin asiakas. Varsinkin lastenkodin entisten asukkaiden kertomuksilla on suuri painoarvo, sillä osa heistä kertoo tarinansa kasvoillaan ja nimillään.

Vuoden uudistajana palkittiin Uusi Juttu -media. Media aloitti Suomessa tammikuussa 2025, ja sen pääomistaja on tanskalainen mediayhtiö Zetland.

Palkintoperusteluissa Uuden Jutun kerrotaan tuoneen tanskalaisen journalistisen konseptin menestyksekkäästi Suomen markkinoille sekä vastanneen ansiokkaasti äänisisältöjen kasvavaan kysyntään.

– Uuden Jutun sisällöistä käydään vilkasta keskustelua, ja toimittajat osallistuvat aktiivisesti omien juttujensa virittämiin keskusteluihin. Median puhtaasti tilausmyyntiin pohjaavaa ansaintamallia on onnistuneesti viety kohti jäsenyyspohjaista myyntitapaa.

Alan merkittävin palkinto

Suuri journalistipalkinto on Suomen merkittävin journalismille vuosittain annettava tunnustus.

Palkintoja on jaettu vuodesta 2001 lähtien. Voiton perusteena on merkittävä journalistinen teko palkinnon julkistusta edeltäneen vuoden aikana.

Palkinnon jakaa Päätoimittajien yhdistys yhdessä kymmenen mediayhtiön kanssa.

Tällä kaudella kilpailun järjestämisestä vastasi Kaleva Media. Palkintolautakunnan puheenjohtajana toimi Kalevan päätoimittaja Antti Kokkonen.