Yhdysvaltain ja Venäjän välinen, ydinaseiden määrää rajoittava Uusi Start -sopimus umpeutui aiemmin tässä kuussa.

Yhdysvallat keskusteli maanantaina ydinaseista Venäjän edustajien kanssa Sveitsin Genevessä. Asiasta toimittajille kertoi nimettömänä puhunut Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja.

Tiistaina Yhdysvaltojen on maan ulkoministeriön edustajan mukaan tarkoitus keskustella muun muassa Kiinan edustajien kanssa.

Lisäksi Yhdysvallat on puhunut myös ydinasevaltioiden Britannian ja Ranskan kanssa useita kertoja viime viikkoina, virkamies lisäsi. Hänen mukaansa seuraava askel olisi tuoda asia YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten käsittelyyn. Turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä ovat Yhdysvallat, Ranska, Britannia, Venäjä ja Kiina.

Genevessä toimittajille puhuneen yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan Yhdysvaltain, Kiinan ja Venäjän edustajat ovat jo järjestäneet alustavia tapaamisia Washingtonissa sen jälkeen, kun Uusi Start -sopimus oli umpeutunut.

Trump haluaa Kiinan sopimukseen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto on halunnut uutta sopimusta, jossa olisi mukana myös Kiina, mutta Kiina on ollut tähän haluton. Trump on sanonut, että Uusi Start -ydinaserajoitussopimuksen uudelleenneuvottelun sijaan tulisi kehittää uusi ja modernisoitu sopimus.



Kiinan ydinasearsenaali kasvaa nopeasti, mutta on yhä selvästi pienempi kuin Venäjän ja Yhdysvaltojen.



Uusi Start -sopimus rajoitti käyttövalmiiden strategisten ydinaseiden määrää. Uusi Start solmittiin vuonna 2010 alun perin kymmeneksi vuodeksi, ja se astui voimaan vuonna 2011. Sittemmin sopimuksen voimassaoloa jatkettiin viidellä vuodella.



Sopimus rajoitti käyttövalmiiden strategisten ydinaseiden määrän enintään 1 550:een. Sopimuksessa oli rajoituksia myös ydinaseiden toimitusvälineille ja laukaisualustoille sekä edellytyksiä valvonnalle ja läpinäkyvyydelle.



Sopimus oli Trumpin mukaan Yhdysvaltain osalta huonosti neuvoteltu ja sitä rikottiin räikeästi.



Ydinaseita rajoittavat sopimukset ovat olleet keskeinen osa Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton tai Venäjän suhteita kylmän sodan ajoista 1970-luvulta lähtien. Uudesta sopimuksesta on yleensä neuvoteltu jo hyvissä ajoin ennen edellisen umpeutumista.