– Valitettavasti välillä, kun yritetään tehdä muutoksia lajin parhaaksi, jos jollain tallilla on kilpailuetua, kuten Ferrarilla tällä hetkellä, he eivät halua tehdä muutoksia, Russell jatkoi

– FIA suunnitteli viilauksia, mutta kuten voitte kuvitella, jotkut tallit, joiden lähdöt ovat hyviä, eivät halunneet sitä. Se on minusta hölmöä. FIA haluaa tehdä elämämme helpommaksi ja poistaa tuon rajoituksen, mutta jotkut ovat itsekkäitä ja ajattelevat vain omaa parastaan, Russell haukkuu BBC:n mukaan .

Mercedeksen tähtikuljettaja ja avauskisan jälkeen MM-sarjaa johtava George Russell osoitti häpeilemättä syyttävän sormensa Australiassa lähtökiihdytyksessä loistaneen Ferrarin suuntaan.

Yksi eniten puhuttavimmista asioista liittyy kisalähtöihin. FIA:n uusien sääntöjen mukaan tallit voivat kerätä lämmittelykierroksella vain tietyn määrän energiaa, minkä vuoksi Australiassakin eri tallien ja kuljettajien lähdöillä oli merkittäviäkin eroja.

F1-kausi käynnistyi viime viikonloppuna uusien sääntömuutosten vauhdittamana. Ensimmäisen kisaviikonlopun aikana kaikki ei kuitenkaan sujunut täysin odotetusti ja epäkohtiakin löytyi.

Lotossa tarjolla 2 000 000 euroa: Tässä oikea rivi

Russell toteaa, että vaikka lähtösäännöt ja lämmittelykierroksen energian keräysraja jäävät ainakin toistaiseksi vielä voimaan, ei se tule talleille enää yllätyksenä.