Itä-Suomen hovioikeus hylkäsi torstaina osan syytteistä jutussa, jossa mies löytyi kuolleena palaneesta talosta Lahden Kujalassa elokuussa 2024.

Lahdessa tapahtui loppukesällä 2024 tuhopoltto, jossa kuoli yksi ihminen.

Neljä miestä meni puolenyön aikoihin uhrin kotiin kertomansa mukaan selvittämään uhrin ja yhden miehistä välistä velka-asiaa.

Noin kahden tunnin aikana uhriin kohdistettiin väkivaltaa ja hänet pakotettiin tekemään tilisiirto sekä useita luottohakemuksia.

Lähtiessään miehet sytyttivät syyttäjän mukaan talon palamaan ja jättivät uhrin pahoinpideltynä sisälle. Uhri kuoli hengitettyään myrkyllisiä palokaasuja.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi miehet 11 vuoden ja kolmen kuukauden vankeusrangaistuksiin taposta, törkeästä ryöstöstä ja törkeästä vahingonteosta.

Se katsoi, että vaikka täyttä varmuutta tapahtumien yksityiskohtaisesta etenemisestä, väkivallan toteuttamistavasta tai tulipalon sytyttäjistä ei voitu saada, miesten yksituumaisuudesta rikoksiin ei jäänyt varteenotettavaa epäilyä.

Eivät hälyttäneet apua

Hovioikeus arvioi asiaa toisin ja päätyi hylkäämään Roni Samuel Paason, 35, ja Esko Tapio Väisäsen, 64, syytteet taposta ja törkeästä vahingonteosta.

– Vaikka Paaso ja Väisänen ovat tekijäkumppaneina syyllistyneet törkeään ryöstöön kohdassa 1 ja lisäksi suhtautuneet välinpitämättömästi (uhrin) kuoleman mahdollisuuteen talon täytyttyä savusta, asiassa ei ole näytetty, että heille olisi tapahtumien aikanakaan syntynyt yhteisymmärrystä (uhrin) tappamisesta, oikeus kirjoitti tuomiossaan.

Hovioikeus luki kaksikon syyksi törkeän ryöstön lisäksi pelastustoimen laiminlyönnin, koska he eivät olleet hälyttäneet apua uhrille, jonka he oikeuden mukaan tiesivät olleen hengenvaarassa. Kumpikin tuomittiin kahden vuoden ja 11 kuukauden vankeuteen.

Hovioikeus piti ennallaan Jouko Tapani Lahtisen, 37, ja Henry Tapio Väänäsen, 35, vankeustuomiot.