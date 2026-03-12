Helsingin Myllypuron elintarvikeapu ry:n hallituksen puheenjohtaja on murhemielellä ruokajakelun päättymisen takia. Hän tähdentää, että aina ruoka ei ole vain ruokaa.

Helsingin Myllypurossa jaettu ruoka-apu loppuu tänä keväänä.



Ruokaa on jaettu Myllypurossa vuosikymmeniä, mutta viime aikoina sadat ovat jääneet ilman apua.

Myllypuron elintarvikeapu ry:n hallituksen puheenjohtaja, Herttoniemen seurakunnan kirkkoherra Minnamari Helaseppä kertoo, että päätöksen taustalla on se, että kaupat ovat itse pystyneet vähentämään hävikkiä, eli sitä ei synny niin paljon kuin aikaisemmin.

– Lisäksi kaupat myyvät aiempaa enemmän aleliputettuja tuotteita, eikä sen jälkeen jää enää kovin paljon ilmaiseksi jaettavaa, Helaseppä kommentoi MTV Uutisille.

Päättäminen tuntui kamalalta

Helasepän mukaan asiasta päättäminen tuntui kamalalta, koska hätäavun tarve ei ole kadonnut, päinvastoin.

– Ruoka-avun tarve on edelleen polttava, ja sen piiriin tulee uusia asiakasryhmiä, kuten kansainvälisiä opiskelijoita. Yhä enemmän on heitä, joiden perustoimeentulo ei riitä elämiseen.