Sami Välimäen taival arvostetussa The Players Championshipissä käynnistyi todella kehnosti.

Välimäen peli ei kulkenut avauskierroksella laisinkaan ja tuloskorttiin kertyi ainoastaan kaksi birdietä. Siihen päälle tuli kaksi bogeyta, yksi tuplabogey ja yksi neloisbogey.

Suomalaistähden tulos oli lopulta +6, minkä myötä Välimäki on valahtanut tuloslistalla jopa sadan huonommalle puolelle.

Avauskierros on vielä kesken, mutta jo koko kierroksen suorittaneista pelaajista kärkipaikkaa pitää tällä hetkellä Maverick McNealy tuloksella -5.