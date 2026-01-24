Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkailee Kanadaa voimakkaasti.
Trump toteaa Truth Socialissa, että mikäli Kanadan pääministeri Mark Carney aikoo tehdä Kanadasta jättöpisteen Yhdysvaltoihin matkalla oleville kiinalaistuotteille, niin hän on pahasti erehtynyt.
Trumpin mukaan Yhdysvallat iskee kaikille kanadalaisille tuotteille välittömästi 100 prosentin tuontitullit, mikäli Kanada tekee kauppasopimuksen Kiinan kanssa.
– Kiina syö Kanadan elävältä, tuhoaa sen kokonaan, mukaan lukien sen yritykset, sosiaalisen rakenteen ja yleisen elämäntavan, Trump kirjoittaa.