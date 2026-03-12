Salatut elämät -sarjan tulevan viikon kurkistus on julkaistu.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Kalle sanoo suorat sanat ihastuneelle Ismo-isälleen.
– Tajuatko sinä, kuinka takertuva olet? Se voi säikäyttää Iisan, Kalle neuvoo.
Toisaalla Alissa lopettaa epämääräisen jutun Jirin kanssa. Matias puolestaan kertoo viimein totuuden Magnukselle.
– Mä olen helvetin mustasukkainen susta, hän tunnustaa.
Marianna ja Aaro puolestaan aikovat toteuttaa suunnitelmansa Akin suhteen.
– Aion viedä siltä kaiken, mitä se rakastaa, Marianna uhkailee
Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!